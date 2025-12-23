Youtube पर धमाकेदार अंदाज में हुई Gaurav Khanna पर वापसी, दोबारा शुरू हुआ चैनल तो एक्टर ने कही ये बात

Gaurav Khanna On Youtube: बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें गौरव ने अपने फैंस को गुड न्यूज दी है. आइए आपको बताते हैं कि गौरव ने फैंस से क्या कुछ कहा है.

Gaurav Khanna On Youtube: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 जीतने के बाद से ही गौरव खन्ना चर्चा में बने हुए हैं. गौरव खन्ना ने शो में खुलासा किया था कि वह सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं हैं. इतना ही नहीं, जहां आज के समय में हर एक्टर का यूट्यूब चैनल हैं तो गौरव का यूट्यूब चैनल भी नहीं था, तो उन्होंने शो से बाहर आने के बाद अपना चैनल शुरू किया, लेकिन वह पहले दिन ही टर्मिनेट हो गया. गौरव खन्ना का यूट्यूब चैनल महज 24 घंटे के अंदर ही टर्मिनेट हो गया था लेकिन अब एक्टर के फैंस के लिए गुडन्यूज आ गई है. गौरव खन्ना को अपना चैनल वापिस मिल गया है और अब एक्टर ने इस पर अपने दिल की बात कही है.

गौरव खन्ना ने शेयर किया वीडियो

गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) ने बिग बॉस 19 से बाहर आकर अपना पहला वीडियो यूट्यूब पर डाला, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया था. हालांकि, एक्टर का ये चैनल चंद घंटे ही टिक पाया. अब एक्टर ने अपना चैनल रिकवर कर लिया है और इसकी जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर दी. गौरव ने अपना एक वीडियो शेयर कर बताया कि वह अपने फैंस को गुडन्यूज देना चाहते हैं. उन्होंने कहा, 'हैलो दोस्तो... मैं आप लोगो के साथ एक गुड न्यूज शेयर कर चाहता हूं. मुझे पता है कि बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं लेकिन मैं आपको खुद से ये सब कुछ बताना चाहता हूं. मेरा यूट्यूब चैनल फिर से शुरू हो गया है. मुझे पता था कि ऐसा होगा लेकिन छुट्टियों की वजह से समय लगा. काफी मुश्किलों के बाद चैनल वापस आया है. मैंने हार नहीं माी और लगातार व्लॉग्स बनाता रहा.'

गौरव खन्ना हुए ट्रोल

गौरव खन्ना अपने इस चैनल की वजह से ट्रोल भी हो रहे हैं. फरहाना भट्ट ने बिग बॉस 19 में कहा था कि वह टीवी स्टार्स को नहीं जानती हैं और उन्होंने ये सब कुछ गौरव खन्ना को ध्यान में रखकर कहा था. ऐसे में फरहाना के फैंस गौरव को ट्रोल करते हुए कह रहे हैं कि ये उनके खराब करियर की निशानी है. टीवी के सुपरस्टार को टीवी के बाद सीधा यूट्यूब पर आना पड़ा है. हालांकि, गौरव खन्ना के फैंस उन्हें लगातार सपोर्ट भी कर रहे हैं. नीचे वाला पोस्ट देखें.

Now #GauravKhanna is here like a boss 'But Coming on YouTube is considered as a downfall'- ILLITERATE,JOBLESS, MISOGYNIST, ABUSER Gutterhana fan's logic https://t.co/Yjz478UosK — Opsora needs prayer only now? (@Being_romeli) December 23, 2025

दोस्त के कहने पर शुरू किया था यूट्यूब चैनल

बता दें कि गौरव खन्ना को बिग बॉस 19 में प्रणीत मोरे और मृदुल तिवारी ने ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की सलाह दी थी. मृदुल यूट्यूब स्टार हैं और उन्होंने ही गौरव को यूट्यूबर पर आने की सलाह दी थी, जिसके बाद ही एक्टर ने इस दुनिया में कदम रखा है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

