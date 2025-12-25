ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • पत्नि आकांक्षा को ट्रोल करने वालों पर फूटा Bigg Boss 19 के विनर Gaurav Khanna का गुस्सा, एक सेंकड मे...

पत्नि आकांक्षा को ट्रोल करने वालों पर फूटा Bigg Boss 19 के विनर Gaurav Khanna का गुस्सा, एक सेंकड में दिखा दी औकात

Gaurav Khanna Reply To Trollers: टीवी एक्टर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला अपने एक डांस वीडियो पर ट्रोल हो रही थीं. गौरव ने अब पत्नी के सपोर्ट में ट्रोलर्स को जवाब दिया है.

By: Kavita  |  Published: December 25, 2025 12:11 PM IST

पत्नि आकांक्षा को ट्रोल करने वालों पर फूटा Bigg Boss 19 के विनर Gaurav Khanna का गुस्सा, एक सेंकड में दिखा दी औकात

Gaurav Khanna Reply To Trollers: बिग बॉस 19 का खिताब गौरव खन्ना ने जीत लिया है लेकिन ये भी सच है कि जब से आकांक्षा चमोला पति गौरव खन्ना का सपोर्ट करने बिग बॉस में दिखीं. तभी से ही वह किसी न किसी वजह से ट्रोल हो रही हैं. पहले आकांक्षा को इस वजह से ट्रोल किया गया क्योंकि एक्ट्रेस ने बेबी प्लान करने से मना कर दिया था और फिर उनका एक डांस वीडियो आया. इस डांस वीडियो में एक्ट्रेस का अंदाज लोगों को पसंद नहीं आया. इस वजह से वह ट्रोल हुईं. अब गौरव खन्ना ने अपनी पत्नी आकांक्षा के सपोर्ट में सभी ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है.

Also Read
Bigg Boss 19 को यादकर छलक पड़े Tanya Mittal के आंसू, कहा- 'मुझे कुछ हो ना जाए...'

पार्टी में डांस कर ट्रोल हुई थीं आकांक्षा चमोला

बीते दिनों ही गौरव खन्ना की सक्सेस में एक पार्टी रखी गई, जिसमें से आकांक्षा चमोला (Akanksha Chamola) का एक वीडियो वायरल हुआ. इस वीडियो में ही आकांक्षा मस्ती भरे अंदाज में डांस करती दिखीं. आकांक्षा पार्टी के एंट्री गेट पर ही अपने दोस्तों के साथ डांस करने लगी थीं और तब गौरव बार बार एंट्री लेने के लिए कह रहे थे. आकांक्षा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और फिर वह बुरी तरह ट्रोल हो गईं. अब गौरव खन्ना ने उस वीडियो पर आकांक्षा को ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है.

Also Read
'झूठ के पाप धोने...', Bigg Boss 19 के बाद प्रेमांनद जी महाराज के चरणों में पहुंचीं Tanya Mittal, हुईं भयंकर ट्रोल

TRENDING NOW

गौरव खन्ना ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

हंगामा स्टूडियो को गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें एक्टर ने पत्नी का खुलकर सपोर्ट किया. एक्टर ने कहा, 'सबसे पहले मैं सबको बताना चाहूंगा कि आकांक्षा जिन लड़कियों के साथ डांस कर रही थीं, वे मेरे पब्लिसिस्ट की टीम की मेंबर थीं, जिन्होंने बिग बॉस 19 के समय मेरे लिए मेहनत की थी.' इसके आगे गौरव ने कहा कि ये उनकी सफलता की पार्टी थी और हम उनकी पार्टी में गए थे. मुझे वैसे भी डांस करना पसंद नहीं है और आकांक्षा को उनके साथ डांस करना था. वह उनके उस पल को खास बनाना चाहती थी.

Also Read
TV TRP: पूरा सीजन रहा तबाह... जाते जाते कैसे सातवें आसमान पर पहुंची Bigg Boss 19 की रेटिंग, ये हैं 7 कारण

गौरव खन्ना ने खुलकर पत्नी का किया सपोर्ट

गौरव खन्ना ने यह भी कहा कि उनमें से कुछ लोग तो यह भी नहीं जानते थे कि वह किसके साथ डांस कर रही हैं. मैं बस उसे एन्जॉय करने दे रहा था क्योंकि वो पार्टी मेरी सक्सेस से जुड़ी हुई थी. वो सब लोग मेरी टीम का ही हिस्सा है. उन लोगों ने मेरी गैर हाजिरी में इतनी मेहनत की और उन्हें ऐसे एन्जॉय करना का पूरा हक है. गौरव खन्ना ने आखिर में यह भी बताया कि उन्हें ट्रोलर्स की जरा भी परवाह नहीं है. वह दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं. गौरव का कहना है कि उनकी पत्नी काफी फ्रेंडली नेचर की है और उन्हें ये चीज पसंद है. गौरव ने ट्रोलर्स से ये भी कहा कि जिन्हें वह पसंद नहीं आ रहे शायद अगले प्रोजेक्ट में पसंद आ जाए. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Entertainment News Gaurav Khanna Tv Gossip Tv News