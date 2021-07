Asim Riaz को छोड़ Himanshi Khurana ने Rohan Mehra संग बढ़ाईं नजदीकियां, जल्द रिलीज होगा दोनों का नया म्यूजिक वीडियो

Himanshi Khurana and Rohan Mehra Come Together for Romantic Music Video: टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय शो 'ये रिश्ता कहलाता है' में नजर आ चुके रोहन मेहरा (Rohan Mehra) इन दिनों अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। कुछ दिनों पहले रोहन मेहरा का एक म्यूजिक वीडियो भी यूट्यूब पर रिलीज हुआ था। इस वीडियो को दर्शकों की और काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। इस सफलता को ध्यान में रखते हुए रोहन मेहरा जल्द ही अपने फैंस के बीच एक नया म्यूजिक वीडियो लेकर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस वीडियो में पंजाबी की जानी-मानी एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रहीं हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) रोहन के साथ दिखाई देंगी। Also Read - Asim Riaz संग मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं Himanshi Khurana, कश्मीर से इस अंदाज में लौटे ‘Bigg Boss 13’ के लव-बर्ड्स

स्पॉटबॉयई की रिपोर्ट के मुताबिक हिमांशी खुराना और रोहन मेहरा ने इस नए म्यूजिक वीडियो की शूटिंग शुरू कर दे है। यही नहीं सेट से उनकी कई फोटोज भी वायरल हो रही हैं। इन फोटोज में रोहन मेहरा केजुअल लुक में दिखाई दे रहे हैं। वहीं हिमांशी खुराना ग्रीन कलर की ट्रेडिशनल ड्रेस में गजब ढा रही हैं। दोनों की जोड़ी इन फोटोज में कमाल लग रही हैं। हिमांशी और रोहन को एक साथ देखने के बाद कई फैंस ने सवाल पूछा है कि आखिर ये गाना असीम रियाज (Asim Riaz) के बाद भी हो सकता था।

Also Read - पंजाबी फिल्मों के बाद अब बॉलीवुड में सिक्का चलाएंगी Himanshi Khurana, कई बड़ी फिल्मों को लेकर चल रही है बातचीत

अब तक लगभग बीस म्यूजिक वीडियो कर चुके रोहन मेहरा इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। पोर्टल से बात करते हुए रोहन मेहरा ने कहा, 'हां, मैं मॉस्को में हिमांशी खुराना के साथ एक गाने की शूटिंग कर रहा हूं। मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूं क्योंकि मुझे एक नए अवतार में देखा जाएगा, जैसे मैं खुद भी देखना चाहता हूं। गाने आने तक मैं अपने फैंस के लिए इसे सीक्रेट रखना चाहता हूं। हिमांशी के साथ शूटिंग का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है क्योंकि हम दोनों के पास बात करने के लिए बिग बॉस जैसा टॉपिक था। जैसा कि हम दोनों अलग-अलग सीजन में उस रिएलिटी शो के कंटेस्टेंट रहे हैं। हालांकि हम पहली बार एक साथ काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को हमारी केमिस्ट्री पसंद आएगी।' Also Read - Bigg Boss फेम Asim Riaz ने Himanshi Khurana संग शादी को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले 'हम दोनों इस साल..'