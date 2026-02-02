ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • 'पड़ा पाव गर्ल' के पति का चल रहा दूसरी औरत संग चक्कर, चंद्रिका दीक्षित ने कैमरे के सामने ख...

'पड़ा पाव गर्ल' के पति का चल रहा दूसरी औरत संग चक्कर, चंद्रिका दीक्षित ने कैमरे के सामने खोला कच्चा चिट्ठा, लेंगी तलाक?

Chandrika Dixit Accuses Husband Of Cheating: चंद्रिका दीक्षित ने अपने पति पर चीटिंग का आरोप लगाया है. उनका एक वीडियो सामने आया है, जो काफी वायरल हो रहा है.

By: Kavita  |  Published: February 2, 2026 5:42 PM IST

'पड़ा पाव गर्ल' के पति का चल रहा दूसरी औरत संग चक्कर, चंद्रिका दीक्षित ने कैमरे के सामने खोला कच्चा चिट्ठा, लेंगी तलाक?

Chandrika Dixit Accuses Husband Of Cheating: दिल्ली की पड़ा पाव गर्ल और बिग बॉस ओटीटी 3 की कंटेस्टेंट रही चंद्रिका दीक्षित एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं और इस बार वजह उनका पारिवारिक कलेश है. चंद्रिका दीक्षित की निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल चल रही हैं. दिल्ली की पड़ा पाव गर्ल ने अपने पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है. इतना ही नहीं, चंद्रिका ने सोशल मीडिया पर लोगों के बीच अपने पति की घटिया चैट और दूसरी लड़की के साथ फोटोज तक दिखाई है, जिस वजह से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है.

चंद्रिता दीक्षित ने पति पर लगाया आरोप

चंद्रिका दीक्षित (Chandrika Dixit) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह जोर-जोर से रोते हुए दिख रही हैं और अपने पति के सारे काले चिट्ठे खोल रही हैं. वीडियो में चंद्रिका बोलती हैं, 'दुनिया को क्या दिखाना है? लड़ाई-झगड़े दिखाने हैं. हमारे लड़ाई-झगड़े दिखाने हैं? दो महीनों से क्या क्या बर्दाश्त कर रही हूं? दो महीने से ज्यादा हो गया, नहीं बोल रही थी यार मैं नहीं बोल रही थी कुछ भी.' इसके बाद वीडियो में चंद्रिका अपने पति की वो चैट दिखाती है, जो वह उस लड़की के साथ करता है. इस चैट के बाद चंद्रिका उस लड़की के साथ अपने पति की फोटो भी दिखाती है, जिससे उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है.

TRENDING NOW

चंद्रिका दीक्षित ने पति के खिलाफ दिखाए सबूत

इसके आगे चंद्रिका ने कहा कि मैं काम कर रही हूं. घर संभाल रही हूं बच्चा भी संभाल रही हूं और आप ये सब करने जा रहे हैं? किससे पूछकर, क्यों? जो लड़की दिन भर आपके आगे-पीछे घूम रही है. मेरा पति, मेरा प्यार? मेरा क्या? वीडियो में आगे वह फोटो दिखाते हुए बोलती हैं, 'इससे भी कई ज्यादा चीजें हैं, जो मेरे दिमाग की नसें फाड़ रही हैं और क्यों..'

चंद्रिका दीक्षित के वीडियो पर लोगों के कमेंट

चंद्रिका दीक्षित ने इस वीडियो के साथ कम शब्दों का एक कैप्शन लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास सारे सबूत है. चंद्रिका के इस वीडियो पर ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं. कई लोगों को उनका रोना फेक लग रहा है. लोगों का कहना है कि वह सिर्फ लाइमलाइट के लिए ऐसा कर रही हैं तो कुछ लोगों को चंद्रिका की टेंशन भी हो रही है. एक यूजर ने कहा कि क्या इंटरनेट ये सब सुलझा देगा क्या. दो कोड़ी का ड्रामा लगा रखा है. दूसरे यूजर ने लिखा, 'कितनी फेक है यार तू...' इसी तरह एक और यूजर ने लिखा, 'वड़ापाव का धंधा बंद हो गया क्या.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Chandrika Dixit Entertainment News Tv Gossip Tv News