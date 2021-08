टीवी दुनिया का सबसे कॉन्ट्रोवर्सियल रिएलिटी शो बिग बॉस 15 (Bigg Boss OTT) लगातार दर्शकों को एक के बाद एक झटके दे रहा है। रविवार को टेलिकास्ट हुए संडे का वार स्पेशल एपिसोड में डबल इविक्शन के नाम पर करण जौहर (Karan Johar) ने रिद्धिमा पंडित (Ridhima Pandit) और करण नाथ (Karan Nath) को बाहर का रास्ता दिखाया। इस पर खासा विवाद हुआ। इसके अलावा एपिसोड में होस्ट करण जौहर ने दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) और उनके कनेक्शन जीशान खान (Zeeshan Khan) को जमकर लताड़ा। Also Read - Bigg Boss OTT: Ridhima Pandit के इविक्शन से भड़के फैंस, मेकर्स पर निकाला अपना सारा गुस्सा

जीशान ने शो की एक दूसरी कंटेस्टेंट अक्षरा सिंह के साथ भयंकर लड़ाई की थी और इसी को लेकर करण ने दिव्या के साथ-साथ जीशान की क्लास लगा दी। करण ने दिव्या के उस कमेंट पर बात की जब दिव्या ने अक्षरा से कहा कि लड़की हो तो दायरे में रहो। जैसे ही दिव्या ने जीशान का बचाव किया तो करण और दिव्या के बीच भयंकर लड़ाई देखने को मिली। इस एपिसोड में करण और दिव्या के बीच मौखिक तौर पर भयंकर झगड़ा हुआ। जैसे ही शो का रविवार वाला एपिसोड खत्म हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने करण जौहर की क्लास लगा दी। लोगों ने करण को पक्षपाती होस्ट कह दिया। लोगों का कहना है कि करण शुरू से ही शमिता शेट्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए लोगों के ट्वीट...

@karanjohar agar wo ladki he to kuch bhi kr sakti he kya she push him @AKSHARASINGH1. that was not the way to treat #ZeeshanKhan You here also start #nepotism. Shame on you #BiggBossOTT #ZeeshanKhan #fake #nepotism #BigBossOTT #BiggBoss15 #DivyaAgrawal #ZeeshanKhan #KaranJohar

— Vishwajeet Jadhav (@Vishwaj22203783) August 23, 2021