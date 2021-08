रिएलिटी शो बिग बॉस का 15वां सीजन (Bigg Boss OTT) फैंस को एक के बाद झटके दे रहा है। कई नए नियमों के साथ शुरू हुए इस शो में एक के बाद एक चौंकाने वाले फैसले देखने को मिल रहे हैं। रविवार को शो में शॉकिंग एविक्शन हुआ। इसमें शो से एक नहीं बल्कि दो लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। इस डबल इविक्शन में शो के होस्ट करण जौहर (Karan Johar) ने सीजन की सबसे लोकप्रिय कंटेस्टेंट्स में से एक रिद्धिमा पंडित (Ridhima Pandit) को बाहर कर दिया। इतना ही नहीं सीजन से उनके कनेक्शन करण नाथ (Karan Nath) को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। Also Read - Bigg Boss OTT: Shilpa Shetty को देखकर भर आईं Shamita Shetty की आंखें, Karan Johar के सामने ही हुईं इमोशनल

करण ने बताया कि उन्हें सबसे कम वोट्स मिले हैं और इस वजह से दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। मेकर्स के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर खासा बवाल मचा है। रिद्धिमा और करण के फैंस समेत शो के बाकी दर्शक इस एविक्शन को गलत ठहरा रहे हैं। यही वजह है कि रविवार के एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर रिद्धिमा पंडित ट्रेंड करने लगा। कई लोगों ने इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की। कुछ लोगों ने कहा कि मेकर्स ने ये फैसला केवल लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए किया है जिसके लिए बिग बॉस मेकर्स जाने जाते हैं। वहीं कुछ लोगों ने रिद्धिमा को वापस शो में बुलाने की मांग की। देखिए लोगों के ट्वीट.....

Shocking eviction ?..

Karan Johar announced Double eviction and #KaranNath

and #RidhimaPandit evicted from bigg Boss house ?

What you want to say? pic.twitter.com/kv3ITUhvPL — Tanu Sachdeva (@TanuSachdeva11) August 22, 2021

WE WANT RIDHIMA BACK#RidhimaPandit — RidhiKaiZiddi (@ImLostInDreams7) August 22, 2021

Totally unfair with RIDHIMA PANDIT#RidhimaPandit deserves to stay in #biggbossott house more than some who are doing nothing but just stays in house with the help of their connections. She deserves one more chance. @PanditRidhima come back in bbott Or in #BiggBoss15 https://t.co/spULByhaV8 — Dikshit Kapoor (@dikshit_kapoor) August 22, 2021

वहीं बात अगर इस सीजन की करें तो शो का ये पहला सीजन है जो कि टीवी पर टेलिकास्ट हो रहा है। शो के इस सीजन में 13 लोगों को घर में एंट्री दी गई। अभी तक शो से कुल 3 लोग बाहर किए जा चुके हैं। इनमें उर्फी जावेद, करण नाथ और रिद्धिमा पंडित शामिल हैं। वैसे आप शो से रिद्धिमा और करण के एलिमिनेशन पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए... Also Read - Bigg Boss OTT: Karan Nath और Riddhima Pandit को दिखाया गया बाहर का रास्ता, 2 हफ्ते में ही हुई छुट्टी