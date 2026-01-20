ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Bigg Boss OTT Update: फैंस को दिया झटका, रातों रात शो पर लगा हमेशा के लिए ताला? सिर्फ ये 3 सेलेब्स ब...

Bigg Boss OTT Update: फैंस को दिया झटका, रातों रात शो पर लगा हमेशा के लिए ताला? सिर्फ ये 3 सेलेब्स बने विनर

Bigg Boss OTT Update: रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी पर बड़ा अपडेट आया है. इस शो के चौथे सीजन का फैंस इंतजार कर रहे थे और अब मेकर्स ने नई प्लानिंग कर ली है. इस शो को बंद किया जा रहा है. आइए आपको इसकी वजह बताते हैं.

By: Kavita  |  Published: January 20, 2026 4:23 PM IST

Bigg Boss OTT Update: फैंस को दिया झटका, रातों रात शो पर लगा हमेशा के लिए ताला? सिर्फ ये 3 सेलेब्स बने विनर

Bigg Boss OTT Update: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस टीवी का हिट रियलिटी शो है, जिसके 19 सीजन आ चुके हैं. इस रियलिटी शो का हर सीजन हिट रहा है और मेकर्स ने शो की सफलता को देखते हुए ही इसका ओटीटी वर्जन शुरू किया था. अब तक बिग बॉस ओटीटी के तीन सीजन आ चुके हैं और फैंस को अब चौथे सीजन का इंतजार है. अब तक बिग बॉस ओटीटी के चौथे सीजन पर कई सारी रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन अब एक नया अपडेट आया है, जिसे जानकर फैंस को झटका लगा है. मेकर्स ने बिग बॉस ओटीटी को बंद करने का फैसला कर लिया है और इसके पीछे अहम कारण है. आइए आपको बताते हैं.

Also Read
किसी ने मारा धक्का, किसी ने खींची शर्ट... Elvish Yadav को देख बेकाबू हुई भीड़, Video देख नेटिजन्स बोले- 'सिस्टम हैंग हो गया'

बिग बॉस ओटीटी पर लगा ताला

बिग बॉस पहले सिर्फ टीवी पर टेलीकास्ट होता था लेकिन समय के साथ इसे ओटीटी पर भी लाया गया. अब हर सीजन टीवी पर टेलीकास्ट होने के साथ साथ ओटीटी पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाता है, लेकिन जब से बिग बॉस का ओटीटी वाला सीजन अलग से आया है तब से ही जियो सिनेमा पर दो-दो बार बिग बॉस आ रहा है. ऐसे में दर्शकों को मजबूरी में डिजिटली और टीवी फॉर्मेंट में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. इस वजह से शो की टीआरपी और व्यूज पर सीधा असर पड़ रहा है और मेकर्स इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं चाहते हैं. अलग अलग बिग बॉस आने की वजह से मेकर्स को भी काफी परेशानी हो रही है. होस्ट से लेकर समय सीमाओं में भी बदलाव हुए हैं. इस वजह से मेकर्स सिर्फ एक ही सीजन लाने की प्लानिंग में है. ऐसे में मेकर्स दो बिग बॉस की बजाय एक ही सीजन को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं.

TRENDING NOW

तीन सीजन आए

बता दें कि बिग बॉस ओटीटी के तीन सीजन आ चुके हैं. पहला सीजन साल 2021 में आया था, जिसे करण जौहर ने होस्ट किया था. इस सीजन की विनर दिव्या अग्रवाल रही थी. इसके बाद दूसरे सीजन में सलमान खान होस्ट करते हुए नजर आए थे, जिस वजह से इस सीजन ने व्यूज में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. इसी सीजन में कई इंफ्लुएंसर एक साथ नजर आए थे, जिसमें एल्विश यादव विनर बने थे. तीसरे सीजन को अनिल कपूर ने होस्ट किया था. इसक सीजन की विनर सना मकबूल बनी थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
'अगर शराब की बोतल...' Elvish Yadav से बात करते समय ये क्या बोल गए Premanand Maharaj, वायरल हुआ वीडियो

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Bigg Boss Ott Entertainment News Tv Gossip Tv News