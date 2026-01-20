Bigg Boss OTT Update: फैंस को दिया झटका, रातों रात शो पर लगा हमेशा के लिए ताला? सिर्फ ये 3 सेलेब्स बने विनर

Bigg Boss OTT Update: रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी पर बड़ा अपडेट आया है. इस शो के चौथे सीजन का फैंस इंतजार कर रहे थे और अब मेकर्स ने नई प्लानिंग कर ली है. इस शो को बंद किया जा रहा है. आइए आपको इसकी वजह बताते हैं.

Bigg Boss OTT Update: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस टीवी का हिट रियलिटी शो है, जिसके 19 सीजन आ चुके हैं. इस रियलिटी शो का हर सीजन हिट रहा है और मेकर्स ने शो की सफलता को देखते हुए ही इसका ओटीटी वर्जन शुरू किया था. अब तक बिग बॉस ओटीटी के तीन सीजन आ चुके हैं और फैंस को अब चौथे सीजन का इंतजार है. अब तक बिग बॉस ओटीटी के चौथे सीजन पर कई सारी रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन अब एक नया अपडेट आया है, जिसे जानकर फैंस को झटका लगा है. मेकर्स ने बिग बॉस ओटीटी को बंद करने का फैसला कर लिया है और इसके पीछे अहम कारण है. आइए आपको बताते हैं.

बिग बॉस ओटीटी पर लगा ताला

बिग बॉस पहले सिर्फ टीवी पर टेलीकास्ट होता था लेकिन समय के साथ इसे ओटीटी पर भी लाया गया. अब हर सीजन टीवी पर टेलीकास्ट होने के साथ साथ ओटीटी पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाता है, लेकिन जब से बिग बॉस का ओटीटी वाला सीजन अलग से आया है तब से ही जियो सिनेमा पर दो-दो बार बिग बॉस आ रहा है. ऐसे में दर्शकों को मजबूरी में डिजिटली और टीवी फॉर्मेंट में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. इस वजह से शो की टीआरपी और व्यूज पर सीधा असर पड़ रहा है और मेकर्स इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं चाहते हैं. अलग अलग बिग बॉस आने की वजह से मेकर्स को भी काफी परेशानी हो रही है. होस्ट से लेकर समय सीमाओं में भी बदलाव हुए हैं. इस वजह से मेकर्स सिर्फ एक ही सीजन लाने की प्लानिंग में है. ऐसे में मेकर्स दो बिग बॉस की बजाय एक ही सीजन को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं.

TRENDING NOW

तीन सीजन आए

बता दें कि बिग बॉस ओटीटी के तीन सीजन आ चुके हैं. पहला सीजन साल 2021 में आया था, जिसे करण जौहर ने होस्ट किया था. इस सीजन की विनर दिव्या अग्रवाल रही थी. इसके बाद दूसरे सीजन में सलमान खान होस्ट करते हुए नजर आए थे, जिस वजह से इस सीजन ने व्यूज में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. इसी सीजन में कई इंफ्लुएंसर एक साथ नजर आए थे, जिसमें एल्विश यादव विनर बने थे. तीसरे सीजन को अनिल कपूर ने होस्ट किया था. इसक सीजन की विनर सना मकबूल बनी थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more