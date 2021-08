Bigg Boss OTT: Ridhima Pandit Opens Up on targeting Divya Agarwal and Shamita Shetty Being Favoured By Host Karan Johar: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के घर से इस हफ्ते टीवी अदाकारा रिद्धिमा पंडित (Ridhima Pandit) और उनके कनेक्शन करण नाथ (Karan Nath) का पत्ता साफ हो गया। रिद्धिमा पंडित के इविक्शन ने फैंस को हैरत में डाल दिया था। फैंस का मानना है कि मेकर्स ने रिद्धिमा पंडित को निकलकर गलत फैसला किया है। इसी बीच रिद्धिमा पंडित ने बिग बॉस के घर की पोल खोलनी शुरू कर दी है। हाल ही में रिद्धिमा पंडित ने शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) से लेकर करण जौहर तक हर किसी के बारे में चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। इतना ही नहीं रिद्धिमा पंडित ने तो ये भी बता दिया है कि करण जौहर (Karan Johar), दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) के साथ भेदभाव कर रहे हैं या फिर नहीं...। Also Read - Bigg Boss OTT: तो इस वजह से निकाले गए ज़ीशान खान बिग्ग बॉस हाउस से बाहर | Details Inside

एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल स्पॉट बायई से बात करते हुए रिद्धिमा पंडित ने कहा, मुझे लगता है कि शमिता शेट्टी और दिव्या अग्रवाल अपने हिसाब से ये गेम खेल रहे हैं। मैं ये बात नहीं मानती हूं कि करण जौहर बिग बॉस के घर में भेदभाव कर रहे हैं। करण जौहर केवल सबको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या सही और क्या गलत है।

आगे रिद्धिमा पंडित ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि करण जौहर घर में किसी को फेवर या किसी को टारगेट करते हैं। उनके लिए सभी लोग बराबर हैं। मुझे लगता है कि शमिता शेट्टी और दिव्या अग्रवाल में से कोई एक शो का विनर बन सकता है। वैसे सच ये है कि अब तक भी मैंने ठीक से बिग बॉस नहीं देखा है। Also Read - Bigg Boss OTT: Shamita Shetty से बात करते हुए Ridhi Dogra संग तलाक लेने पर Raqesh Bapat ने तोड़ी चुप्पी, कहा 'मैं टूट गया...'

देखें रिद्धिमा पंडित की तस्वीरें- Also Read - Entertainment News of The Day: Beast में हुई इस खूंखार विलेन की एंट्री, तो Aamir Khan के भाई Faissal क्यों नहीं रचाई दोबारा शादी?

View this post on Instagram A post shared by Ridhima Pandit (@ridhimapandit)

View this post on Instagram A post shared by Ridhima Pandit (@ridhimapandit)

View this post on Instagram A post shared by Ridhima Pandit (@ridhimapandit)

रिद्धिमा पंडित ने आगे बताया, बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद मैं लगातार मीडिया से बात कर रही हूं। इसके अलावा मैं अपने परिवार के साथ समय बिता रही हूं। जिसकी वजह से मैं बिग बॉस को देखने के लिए समय नहीं निकाल पा रही हूं। मुझे इस बात का दुख है कि मैं इतनी जल्द शो से बाहर हो गई।