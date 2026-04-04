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अब होंगे डार्क सर्कल खत्म... ब्यूटी स्लीप के साथ कभी न करें कॉम्प्रोमाइज, Bebika Dhurve ने दिए टिप्स Exclusive

Bigg Boss Star Bebika Dhurve reveals how to get perfect beauty sleep: बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट बेबिका धुर्वे ने वर्ल्ड हैल्थ डे के मौके पर कई बड़े खुलासे किए हैं. इस दौरान उन्होंने बताया कि अपनी नींद को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 4, 2026 1:32 PM IST

अब होंगे डार्क सर्कल खत्म... ब्यूटी स्लीप के साथ कभी न करें कॉम्प्रोमाइज, Bebika Dhurve ने दिए टिप्स Exclusive
ब्यूटी स्लीप के साथ कभी न करें कॉम्प्रोमाइज, Bebika Dhurve ने दिए टिप्स Exclusive

Bigg Boss Star Bebika Dhurve reveals how to get perfect beauty sleep: 7 अप्रैल को दुनियाभर में वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाना है. जिस तरह से आज के समय की लाइफस्टाइल हो चुकी है, ऐसे में वर्ल्ड हेल्थ डे (World Health Day 2026) को प्रमोट करना और भी जरूरी हो जाता है. लोगों के पास समय ही नहीं है कि वो अपनी बॉडी पर फोकस कर सकें. जरा सी उम्र में कोई डिप्रेशन का शिकार है तो कोई मटापे का... ऐसे में खुद पर फोकस करना और भी जरूरी हो जाता है. वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर हम आपको सितारों के जरिए ऐसे ही टिप्स देने वाले हैं. इन टिप्स के जरिए आप अपनी बिगड़ती सेहत पर थोड़ा फोकस कर पाएंगे. हाल ही में बिग बॉस और द 50 में धमाल मचा चुकी अदाकारा बेबिका धुर्वे (Bebika Dhurve) ने अपने फैंस को रोजमर्जा की जिंदगी को सुधारने के बहुत से टिप्स दिए हैं. बीते दिन ही हमने आपको बताया था कि कैसे आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करके पॉजिटिविटी ला सकते हैं. पॉजिटिव रहकर आप अपनी स्किन को बिना कुछ किए चमका सकते हैं.

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बेबिका धुर्वे ने खोला बेहतर नींद का राज

आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कुछ टिप्स की मदद से अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं. बॉलीवुड लाइफ हिंदी से बात करते हुए बेबिका धुर्वे ने कहा, 'मैं अपने आप को काम में व्यस्त रखना पसंद करती हूं. काम में व्यस्त रहे, तो रात में आपकी नींद बेहतर होती है. आपके पास इतना समय ही नहीं होगा कि कौन कितना निगेटिव है. लड़कियों के साथ तो वैसे भी बहुत हार्मोनल इश्यू रहते हैं. , मेरे मन में औरतों के लिए बहुत इज्जत है. वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेलती हैं. आप सभी बहुत कीमती हो. नींद पूरी रखो. अगर नींद पूरी नहीं होगी तो सेहत खराब होगी. नींद खराब होगी तो अपने सपने कैसे पूरे करोगे.'

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ये 5 मिनिरल बदल देंगे आपकी जिंदगी

आगे बेबिका धुर्वे ने कहा, 'अपने मेटाबॉलिज्म पर ध्यान दो. अंडे खाया करो. बी12 की बहुत जरूरत है. फॉलिक एसिड बहुत जरुरी है. मशरूम खाने चाहिए, इसमें हर एक विटामिन मिलेगा. वेजिटेरियन के लिए अच्छा है. सोने से पहले 5 विटामिन लेने चाहिए. फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, विटामिन सी जरूर लेने चाहिए. फॉलिक एसिड सुबह उठकर लेना चाहिए. यंग लेडीज को बहुत जरुरत होती है इन मिनिरल्स की.' ये बयान देकर बेबिका धुर्वे ने लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़कों की भी आधी परेशानियों को खत्म कर दिया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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