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अपने लुक्स को चमकाने में आपको याद आ जाती है अपनी नानी, पूरा दिन झक्कास दिखने का बेबिका धुर्वे ने दिया मंत्रा Exclusive

Bigg Boss Star Bebika Dhurve reacts on clear and glowing skin: 50 और बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकीं बेबिका धुर्वे ने खुलासा किया है इंसान को ग्लोइंग स्किन हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए. डॉक्टर होने के नाते बेबिका ने अपने फैंस को कई स्किन केयर टिप्स दिए.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 3, 2026 12:32 PM IST

अपने लुक्स को चमकाने में आपको याद आ जाती है अपनी नानी, पूरा दिन झक्कास दिखने का बेबिका धुर्वे ने दिया मंत्रा Exclusive
पूरा दिन झक्कास दिखने का बेबिका धुर्वे ने दिया मंत्रा Exclusive

Bigg Boss Star Bebika Dhurve reacts on clear and glowing skin: अप्रैल आते ही लोग वर्ल्ड हैल्थ डे की तैयारी में जुट गए हैं. यो वो समय होता है तब हर कोई अपनी सेहत के बारे में बात करता है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी सेहत को लोग कहीं पीछे छोड़ रहे हैं. ऐसे में इंसान की हैल्थ के बारे में बात करनी और भी जरुरी हो जाती है. वर्ल्ड हैल्थ डे के मौके पर 50 और बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकीं बेबिका धुर्वे (Bebika Dhurve) ने अपने फैंस के ना एक संदेश भेजा है. इस दौरान बेबिका धुर्वे ने बताया कि क्लियर और ग्लोइंग सिकेन हासिल करने के लिए एक आम इंसान को क्या करना चाहिए. इसके अलावा डॉक्टर होने के नाते बेबिका ने अपने फैंस को कई स्किन केयर टिप्स दिए. बॉलीवुड लाइफ हिंदी से बात करते हुए बेबिका धुर्वे ने कहा, सबसे पहले तो आपको निगेटिव लोगों से दूर रहना होगा. मैं अपने काम में बहुत व्यस्त रहती हूं. मैं उस चैलेंज को बहुत पसंद करती हूं. मैं एक साथ बहुत काम करती हूं. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या का रहे हैं. ये समझना जरुरी है कि आप किस माइंडसेट के साथ जिंदगी जी रहे हैं. मैं दिन में केवल एक ही दिन खाना खाती हूं. मैं रमजान पूरा साल मनाती हूं. वो मेरी बॉडी के लिए जरुरी है. मेरी पर्सनल लाइफ बहुत हैल्थी है.

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स्किन चमकाने के लिए ये करती हैं बेबिका धुर्वे

आगे बेबिका धुर्वे ने कहा, मैं खुद की स्किन पर बहुत ध्यान देती हूं. आपको नहीं पता कि कौन क्या डील कर रहा है. सबसे पहले खुद को प्यार करना शुरू करो. मैं आइने में खुद को देखकर निहारती हूं. भगवान को शुक्रिया अदा करती हूं कि मुझे इतनी शानदार स्किन दी. लोग मेरे पीछे पागल हैं. मैं मैनिफेस्ट करती हूं. इसका असर मेरे शरीर पर साफ दिखता है. आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी चमकदार स्किन पाएंगे. डीप ब्रीद कीजिए. डीप मेडीटेट कीजिए. आपको बाबा बनने की जरुरत नहीं है. भगव से बात कीजिए. वो आपको रास्ता दिखाएगा.

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बेबिका धुर्वे ने दिया फैंस को शानदार मंत्रा

बेबिका धुर्वे ने आगे बताया, वैसे भी हमारे बस में कुछ नहीं है. मैं बस झूम रही हूं. जो मेरी किस्मत में है, वो मुझे मिलेगा ही. जब आप अंदर से पॉजिटिव रहेंगे तो आप अलग ही नजर आएंगे. आपका ऑरा शानदार होगा. आप खूबसूरत हैं तभी आपको सब लोग अच्छे दिखते हैं. ढ़ेर सारा पानी पीजिए और निगेटिविटी को दूर रखिए. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags #humfittohindiahit Bebika Dhurve Bigg Boss World Health Day 2026