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चोरछिपे घोड़ी चढ़े बिग बॉस स्टार रजत दलाल, शादी के बाद फैंस को दिखाया दुल्हन का मुखड़ा

Bigg Boss Star Rajat Dalal ties the knot: बिग बॉस स्टार रजत दलाल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो रजत दलाल ने चोरीछिपे शादी कर ली है. अब उनकी शादी की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 29, 2026 2:51 PM IST

चोरछिपे घोड़ी चढ़े बिग बॉस स्टार रजत दलाल, शादी के बाद फैंस को दिखाया दुल्हन का मुखड़ा
Rajat Dalal Wedding Photos

Bigg Boss Star Rajat Dalal ties the knot: बिग बॉस (Bigg Boss) स्टार रजत दलाल (Rajat Dalal) अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं. कई बार रजत दलाल की मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं. असीम रियाज को तो रजत दलाल ने नेशनल टीवी पर औकात दिखा दी थी. एक बार फिर से रजत दलाल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. खबर है कि रजत दलाल ने शादी कर ली है. इस बात की जानकारी खुद रजत दलाल ने ही दी है. कुछ समय पहले ही रजत दलाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में रजत दलाल शादी के जोड़े में अपनी दुल्हन के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी… to be continued...

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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