चोरछिपे घोड़ी चढ़े बिग बॉस स्टार रजत दलाल, शादी के बाद फैंस को दिखाया दुल्हन का मुखड़ा...

Bigg Boss Star Rajat Dalal ties the knot: बिग बॉस स्टार रजत दलाल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो रजत दलाल ने चोरीछिपे शादी कर ली है. अब उनकी शादी की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

Bigg Boss Star Rajat Dalal ties the knot: बिग बॉस (Bigg Boss) स्टार रजत दलाल (Rajat Dalal) अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं. कई बार रजत दलाल की मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं. असीम रियाज को तो रजत दलाल ने नेशनल टीवी पर औकात दिखा दी थी. एक बार फिर से रजत दलाल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. खबर है कि रजत दलाल ने शादी कर ली है. इस बात की जानकारी खुद रजत दलाल ने ही दी है. कुछ समय पहले ही रजत दलाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में रजत दलाल शादी के जोड़े में अपनी दुल्हन के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी… to be continued...

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