  • Border 2 में पाकिस्तानी सैनिक बनकर Anupama के इस आशिक ने मारी धांसू एंट्री, सीन देखकर कांप उठेगी रूह...

Border 2: खबर आ रही है कि सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, मोना सिंह, वरुण धवन, अहान शेट्टी और सोनम बाजवा की फिल्म 'गदर 2' में सीरियल अनुपमा के एक सितारे ने कमाल का किरदार निभाया है. हालांकि इस एक्टर का सीन देखकर आपको एक सेकेंड के लिए सदमा लग जाएगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 25, 2026 3:20 PM IST

Anupama Star Border 2: 26 जनवरी के मौके पर फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) ने फैंस को देशभक्ति का जबरदस्त डोज दिया है. हाल ये है कि बीते 4 घंटों में लाखों के हिसाब से फिल्म के टिकिट बेचे जा रहे हैं. लोगों के बीच सनी देओल का क्रेज जबरदस्त देखने को मिल रहा है. इसके अलावा फिल्म में दिलजीत दोसांझ, मोना सिंह, वरुण धवन, अहान शेट्टी और सोनम बाजवा के काम को भी खूब पसंद किया जा रहा है. इसी बीच हम आपको फिल्म 'बॉर्डर 2' से जुड़ी एक ऐसी खबर बताे वाले हैं जिसे सुनकर आप खुशी के मारे झूम उठेंगे. आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म 'बॉर्डर 2' में अनुपमा के आशिक ने धमाकेदार एंट्री मारी है. अब आप कहेंगे कि फिल्म 'बॉर्डर 2' की शूटिंग के समय तो गौरव खन्ना अपने काम में व्यस्त थे. ऐसे में भला वो कैसे फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आ सकते हैं. अरे भाई सीरियल अनुपमा में अनुज के अलावा भी अनुपमा के कई आशिक हैं. यहां हम उनमें से की एक आशिक के बारे में बात कर रहे हैं.

फिल्म 'बॉर्डर 2' में क्या है वकार शेख का किरदार?

अनुपमा का ये आशिक कोई और नहीं बल्कि यशदीप है जो कि अनुपमा पर फिदा हो गया था. जब अनुज को थोड़कर अनुपमा अमेरिका गई थी तब वहां पर यशदीप ने ही अनुपमा को अपने कैफे में जगह दी थी. अब यशदीप यानी वकार शेख ने पाकिस्तानी सैनिक बनकर फिल्म बॉर्डर 2(Border 2) में धमाल मचा दिया है. फिल्म के क्लाइमैक्स में वरुण धवन बुरी तरह से घायल हो जाते हैं. ठीक उसी समय पर वकार शेख की एंट्र होती है. डायलॉगबाजी के बाद वकार शेख वरुण धवन को जान से मारने की कोशिश करते हैं. इसी बीच सनी देओल आकर वकार शेख की गर्दन उड़ा देते हैं.

अनुपमा के इस आशिक ने जीता फैंस का दिल

कुछ सेकेंड के इस सीन में वकार शेख ने जबरदस्त एक्टिंग की है. इस सीन में वरुण धवन अपने घुटनों के बल बैठे हैं और हार मानने से मना कर रहे हैं. वहीं वकार शेख उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं. इस सीन में वकार शेख का अंदाज बेहद डरावना लग रहा है. यही वजह है जो फैंस एक बार के लिए वकार शेख को पहचान ही नहीं पाए. फैंस को पता ही नहीं चला कि अुपमा का ये आशिक ऐसे लोगों की जान भी ले सकता है. इस समय वकार शेख सीरियल सहर होने को है में भी नजर आ रहे हैं. इस शो में वकार शेख एक खूंखार कट्टर आदमी क किरदार निभा रहे हैं जो कि औरतों को पैर की जूती समझता है.

