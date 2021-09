टूट गई SidNaaz की जोड़ी, Sidharth Shukla की मौत से सन्न टीवी जगत

Celebs Reaction on Bigg Boss 13 winner Sidharth Shukla death: बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के विजेता और जाने-माने मशहूर टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की मौत की खबर ने टीवी जगत को हिलाकर रख दिया है। कुछ मिनटों पहले ही टीवी सीरियल स्टार सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर सामने आई है। जिसके बाद हर कोई सन्न रह गया है। सिद्धार्थ शुक्ला महज 40 साल के थे। उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया जा रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। टीवी से लेकर फिल्म जगत तक के सितारे सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर दुख जता रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की दोस्त और बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रश्मि देसाई भी अपने दोस्त और सहकर्मी की मौत की खबर से टूट गई है। Also Read - Sidharth Shukla का 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन

रश्मि देसाई ने ब्रोकन हार्ट इमोजी शेयर करते हुए अपना दुख सोशल मीडिया पर व्यक्त किया है। जबकि देवोलीना भट्टाचार्जी ने ट्वीट कर लिखा, ‘मैं बस सुन्न हूं। … क्यों सिड, इतनी जल्दी, मेरे दोस्त आपकी आत्मा को शांति मिले।’ सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर मनोज बाजपेयी और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने भी सोशल मीडिया पर दुख बयां किया है। ये ट्वीट्स आप यहां देख सकते हैं।

OMG!!! This is So Shocking!!! Words will fail to describe the shock and sense of loss of his near and dear ones !!! May he res in peace !!! ?? No yaar !!!! https://t.co/HmcF1ppJFX

— manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) September 2, 2021