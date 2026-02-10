मिस्ट्री मैन संग शादी के बाद Chandrika Dixit ने शेयर किया पहला पोस्ट, सीधा पहले पति युगम गेरा को मारा ताना?

Chandrika Dixit First Post After Second Marriage: वड़ापाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित ने दूसरी शादी कर ली. शादी की तस्वीरों के बाद चंद्रिका का पहला पोस्ट सामने आया है, जो काफी वायरल हो रहा है.

Chandrika Dixit First Post After Second Marriage: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और वड़ापाव गर्ल के नाम से मशहूर चंद्रिका दीक्षित ने रातों रात दूसरी शादी कर ली. उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज शेयर की, जिसमें वह अपने मिस्ट्री मैन संग नजर आईं. ये फोटोज शादी की थीं, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हुआ. इस तस्वीरों के सामने आने के बाद चंद्रिका ट्रोल हो रही हैं. दावा है कि उन्होंने अपने पति युगम गेरा को धोखा दिया है और इस ट्रोलिंग के बीच चंद्रिका दीक्षित ने अपना पहला पोस्ट किया है. आइए आपको वो पोस्ट दिखाते हैं.

चंद्रिका दीक्षित ने दूसरी शादी के बाद शेयर किया पहला पोस्ट

चंद्रिका दीक्षित ने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर करने के चंद घंटे बाद ही एक इंस्टा स्टोरी लगाई है, जिसमें उन्होंने सीधा तीखी बातें की हैं. माना जा रहा है कि चंद्रिका ने इस पोस्ट के जरिए अपने पति युगम गेरा को ताना मारा है लेकिन उन्होंने इसमें कोई नाम नहीं लिखा. चंद्रिका ने पोस्ट में लिखा, 'बदला नासमझ लोग लेते हैं. समझदार लोग आजाद कर देते हैं. दिल से ही नहीं जिंदगी से भी...' इसके साथ ही उन्होंने कुछ फायर के इमोजी भी लगाए हैं. इससे पहले चंद्रिका ने अपने दूसरे पति संग एक वीडियो भी इंस्टा स्टोरी पर लगाया था, जिसमें वे दोनों डांस करते दिखे थे.

TRENDING NOW

चंद्रिका दीक्षित ने लगाए पति युगम गेरा पर आरोप

बता दें कि चंद्रिता दीक्षित की जिंदगी में काफी बवाल चल रहा है. पहले चंद्रिका ने अपने पति युगर गेरा के खिलाफ वीडियो बनाया था, जिसमें चंद्रिका ने युगल पर अफेयर का आरोप लगाया था. इस दौरान चंद्रिका ने युगल की कुछ चैट भी दिखाई और किसी और औरत के साथ फोटो भी सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाए. इस घटना पर युगल गेरा का भी रिएक्शन सामने आया था, तब उन्होंने अपनी पत्नी को एक्सपोज करने की धमकी दी थी. इस दौरान युगम ने चंद्रिका पर अपनी रील पार्टनर संग अफेयर का आरोप लगाया था.

कौन हैं चंद्रिका दीक्षित का दूसरा पति

चंद्रिका दीक्षित ने अपने पति युगल गेरा द्वारा लगे आरोपों के बीच मिस्ट्री मैन के साथ एक वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद अचानक ही चंद्रिका ने कुछ फोटोज शेयर कर दी. ये मिस्ट्री मैन चंद्रिका का रील पार्टनर हैं जो उनके साथ कई सारी रील्स में दिखा है. दावा है कि चंद्रिका ने इसी शख्स के साथ दूसरी शादी की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more