ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • वड़ा पाव गर्ल ने Chandrika Dixit की 'बॉयफ्रेंड' के साथ बनाई सिंदूर वाली रील, देख एक सेकंड म...

वड़ा पाव गर्ल ने Chandrika Dixit की 'बॉयफ्रेंड' के साथ बनाई सिंदूर वाली रील, देख एक सेकंड में ठनका ट्रोलर्स का माथा

Chandrika Dixit New Video Rumored Boyfriend: चंद्रिका दीक्षित का एक नया वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में चंद्रिका अरने रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ नजर आ रही हैं. ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Kavita  |  Published: February 17, 2026 3:59 PM IST

वड़ा पाव गर्ल ने Chandrika Dixit की 'बॉयफ्रेंड' के साथ बनाई सिंदूर वाली रील, देख एक सेकंड में ठनका ट्रोलर्स का माथा

Chandrika Dixit New Video Rumored Boyfriend: दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित विवादों में गिरी हुई हैं. चंद्रिका दीक्षित ने अपने पति युगम गेरा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया और अब चंद्रिका खुद इन आरोपों में गिरी हुई हैं. युगम ने दावा किया है कि चंद्रिका अपन रील पार्टनर को डेट कर रही हैं. इस बीच चंद्रिका के कई ऐसे वीडियो सामने आए, जिसे देखकर लोगों ने भी मान लिया है कि चंद्रिका अपने रील पार्टनर को असल में डेट कर रही हैं. अब दोनों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें चंद्रिका और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड सिंदूर का रील में इस्तेमाल कर रहे हैं.

चंद्रिका दीक्षित के नए वीडियो ने मचाया हंगामा

चंद्रिका दीक्षित (Chandrika Dixit) ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें वह अपने रील पार्टनर के साथ दिखी. इस वीडियो में चंद्रिका अपनी मांग का सिंदूर फ्लॉन्ट करती हैं और तभी वो शख्स आगे आता है और मांग के सिंदूर को हाथ में लेकर अपने माथे पर लगा लेता है. इसी तरह का एक और वीडियो अब चंद्रिका दीक्षित ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें चंद्रिका खुद अपने हाथ से अपनी मांग भरती हैं और फिर उसे कैमरे में फ्लॉन्ट करती हैं और इसके बाद वह अपने रील पार्टनर के माथे पर उसी सिंदूर से तिलक लगा देती हैं. वीडियो में दोनों टाइट हग भी करते हैं. आखिर में वड़ा पाव गर्ल कैमरे में देखकर बलाए भी लेती हैं. इस वीडियो के कैप्शन में चंद्रिका ने लिखा, 'मुबारक मुबारक...'

लोगों ने चंद्रिका दीक्षित को किया ट्रोल

बता दें कि चंद्रिका दीक्षित युगम गेरा की पत्नी हैं और दोनों का एक बेटा भी है. उनके हर वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स उनके बेटे के बारे में पूछते हैं. इस वीडियो में भी एक यूजर ने लिखा है, 'अब बेटा कहां है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'मुझे इनके बेटे के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है.' एक यूजर ने चंद्रिका के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए लिखा, 'अपने पति की नहीं हुई तो किसी ओर की क्या ही होगी.' बता दें कि चंद्रिका दीक्षित के पति युगम गेरा भी लगातार अपने वीडियोज बना रहे हैं. बीते दिनों ही युगम गेरा ने मीडिया के लिए एक वीडियो बनाया था, जिस वजह से वह ही ट्रोल हुए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Chandrika Dixit Entertainment News Tv Gossip Tv News