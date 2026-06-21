KSBKBT: शादी के मंडप में मचेगा बवाल, वैष्णवी को रियो के साथ नहीं देख सकता पार्थ, रोते हुए कबूला सच

KSBKBT: 'क्यूंकी सास भी कभी बहू थी' के एपिसोड में पार्थ आखिरकार करण के सामने कबूल करता है कि उसका गुस्सा और घमंड सब कुछ बर्बाद कर चुका है और वह वैष्णवी को रीओ के साथ नहीं देख सकता है.

रोते हुए पार्थ ने कबूला सच

KSBKBT: 'क्यूंकी सास भी कभी बहू थी' के एपिसोड की शुरुआत बेहद इमोशनल मोड़ से होती है. पार्थ, वैष्णवी के करीब आने और उसके साथ डांस करने की कोशिश करता है, लेकिन वैष्णवी खुद को संभाल नहीं पाती और वहां से भाग जाती है. पार्थ की ऐसी हालत देखकर नंदिनी परेशान हो जाती है और वह करण से कहती है कि पार्थ की तबीयत ठीक नहीं है, उसे जाकर उससे बात करनी चाहिए. दूसरी तरफ, वैष्णवी पूरी तरह टूट चुकी है. वह भगवान के सामने फूट-फूटकर रोती है और अपना दर्द बयां करती है. वह कहती है कि भले ही उसकी शादी रियो से होने जा रही है, लेकिन उसका दिल आज भी पार्थ के लिए धड़कता है.

करण और गौतम में बहस

इसी बीच, घर का माहौल और भी गर्म हो जाता है. दामिनी और नंदिनी के बीच हुए थप्पड़ कांड को लेकर करण और गौतम आपस में भिड़ जाते हैं. दोनों के बीच की बहस इतनी बढ़ जाती है कि तुलसी को बीच-बचाव करने आना पड़ता है. तुलसी दोनों को फटकार लगाती है और शांत रहने को कहती है. इसी दौरान, करण तुलसी से सवाल करता है कि उन्होंने रियो और वैष्णवी की शादी तय क्यों की? इस पर तुलसी सफाई देते हुए कहती हैं कि उन्होंने शादी का फैसला लेने से पहले पार्थ से पूछा था कि क्या उसके दिल में वैष्णवी के लिए कोई फीलिंग्स हैं, लेकिन पार्थ ने साफ मना कर दिया था.

पार्थ ने किया देश छोड़ने का फैसला

तुलसी के दिमाग में अतीत की वो सारी पुरानी और दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं कि कैसे पार्थ ने खुद वैष्णवी के साथ अपना रिश्ता तोड़ा था. वहीं, नंदिनी अभी भी अड़ी हुई है और दामिनी वाले मामले को लेकर तुलसी से माफी की मांग करती है. ट्विस्ट तब आता है जब करण, पार्थ को अपने बिजनेस की पावर ऑफ अटॉर्नी सौंप देता है और कहता है कि अब उसका सब कुछ पार्थ का है. तभी पार्थ रोते हुए करण के सामने अपने दिल का सबसे बड़ा और कड़वा सच उगलता है. पार्थ कहता है कि वह वापस अमेरिका जाना चाहता है, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने वैष्णवी को रियो की दुल्हन बनते नहीं देख सकता.

तुलसी की वैष्णवी को फटकार

उधर, तुलसी वैष्णवी के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या वह इस शादी से सच में खुश है? वैष्णवी रोते हुए कहती है कि पार्थ उससे प्यार नहीं करता. इस पर तुलसी उसे याद दिलाती हैं कि पहले उसने खुद पार्थ के लिए अपनी फीलिंग्स से इनकार किया था और अब कुछ नहीं बदला जा सकता. तुलसी कहती हैं कि अगर वह इस दिल के साथ मंडप में बैठती है, तो यह रियो के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी. जब वैष्णवी शादी से कदम पीछे खींचने की कोशिश करती है, तो तुलसी कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और उसे हर हाल में मंडप में जाना ही होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.