चारू असोपा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से लाइमलाइट बटोरती रहती हैं। एक्ट्रेस अक्सर अपने पति राजीव सेन संग चल रहे विवाद को लेकर लोगों का ध्यान खींच लेती हैं। चारू अपने पति राजीव सेन से अलग हैं और अपनी बेटी जियाना की अकेले परवरिश कर रही हैं, लेकिन सिंगल मदर होने की परेशानी चारू असोपा को झेलनी पड़ रही हैं। चारू असोपा को सिंगल मदर होने की वजह से मुंबई में घर नहीं मिल रहा है और इस बात का खुलासा एक्ट्रेस ने रोते हुए किया हैं।

चारू असोपा ने शेयर किया वीडियो

दरअसल, टीवी एक्ट्रेस चारू असोपा (Charu Asopa) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उन्हें सिंगल मदर होने की वजह से कोई भी घर नहीं दे रहा है। इस पूरे वीडियो में एक्ट्रेस अपने आंसू पूछते हुए दिख रही हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में 'भगवान कहां है तू' गाना चल रहा है। इस वीडियो के कैप्शन में चारू असोपा ने अपने दिल की बात रखी। चारू ने कैप्शन में लिखा, 'हमारी सोसाइटी में एक औरत चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले लेकिन लोगों की सोच कभी नहीं बदल सकती। आज भी एक औरत को घर देने से पहले उसके साथ किसी मर्द का नाम जुड़ा है या नहीं देखा जाता है और अगर नहीं तो उसे घर तक नहीं दिया जाता है।'

महिलाओं की स्थिति पर कही ये बात

इसके आगे चारू असोपा ने देश में औरतों की स्थिति पर दुख जताया। एक्ट्रेस ने कहा, 'दुख होता है हमारे देश की औरत का ये हाल देखकर और ये लोग जो घर देने से मना करते हैं बाहर जाकर वुमन एम्पावरमेंट के नाम पर बड़े बड़े भाषण देते हैं। आज फिर से मुझे 1 सोसायटी में घर देने से मना किया गया क्योंकि मैं एक सिंगल मदर हूं और सोचने वाली बात ये है कि मना करने वाली 1 औरत ही थी। जिस देश में औरत को पूजा जाता है उसी देश में औरत की ये दशा है।' चारू असोपा का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Charu Asopa (@asopacharu)

निशा रावल ने दिया रिएक्शन

चारू असोपा का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चारू को मजबूत महिला बता रहा है। एक्ट्रेस निशा रावल ने चारू के इस वीडियो पर रिएक्शन देते हुए लिखा, 'यह सुनकर मुझे दुख हुआ मेरे प्रिय! मुझे यकीन है कि एक खूबसूरत घर आपका इंतजार कर रहा है।'