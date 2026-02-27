'उसके यहां लंगर लगा रहता', Kapil Sharma के शो पर क्यों फूटा सुनील पाल का गुस्सा? दोनों के बीच है कोई अनबन

Sunil Pal On Kapil Sharma Show: सुनील पाल ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कपिल शर्मा के शो को टारगेट किया है. सुनील पाल ने कपिल के शो की तुलना लंगर से की है.

Sunil Pal On Kapil Sharma Show: कॉमेडियन कपिल शर्मा सालों से दर्शकों को हंसाने का काम कर रहे हैं. उनका चैट शो पहले टीवी पर आता था और अब नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा रहा है, जिसमें बॉलीवुड के कई स्टार्स आकर अपनी फिल्मों का प्रमोशन करते हुए नजर आते हैं. कपिल शर्मा के शो में कई कॉमेडियन नजर आते हैं. दर्शक कपिल शर्मा की हमेशा ही तारीफ करते हैं लेकिन कॉमेडियन सुनील पाल ने कपिल शर्मा के शो पर अपना गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने कपिल के शो की तुलना लंगर से की है. बता दें कि उन्होंने सुनील ग्रोवर की भी आलोचना की थी.

सुनील पाल ने निकाली कपिल शर्मा के शो पर भड़ास

सुनील पाल (Sunil Pal) हाल ही में मेरी सहेली के एक पॉडकास्ट में शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने कपिल शर्मा (Kapil Sharma) और उनके शो के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि मुझे कपिल शर्मा से कोई भी परेशानी नहीं है. सच कहूं तो मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं. कपिल बीते 12 से अपना शो चला रहा है. वह अच्छा काम कर रहा है. उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि उसके दोस्त भी आगे बढ़े. ये बात सच है कि कपिल दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाले कॉमेडियन है. इसके आगे उन्होंने बताया कि कपिल ने कई बार उन्हें भी शो में बुलाया है.

कपिल शर्मा के शो की हुई लंगर से तुलना

सुनील पाल ने आगे कहा कि वो मुझे बुलाया है और कहता है कि सेट पर आया करो. मुझसे मिला करो. वो मुझे बहुत प्यार करता है और मानता भी है, लेकिन मेरा मानना है कि ये उसकी महानता है कि वो मुझे मानता है. मैं वहां तब जाऊंगा जब मुझे लगेगा कि सुनील पाल के लिए कोई काम है वहां पर...उसका वहां तो लंगर लगा रहता है. आधा पंजाब वहीं बैठा रहता है.

सुनील ग्रोवर पर फूटा था सुनील पाल का गुस्सा

बीते दिनों सुनील पाल ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने सुनील ग्रोवर को आउटडेटेड बताया था. उन्होंने कहा था कि वह पुराना हो गया है. अब उसकी पुरानी घिसी पिटी चीजों से हंसी भी नहीं आती है. बार बार किसी भी एक्टर की गोद में बैठ जाता है या फिर लड़की बनकर आता है. लड़कियों की तरह कपडे़ पहनकर गलत बातें करता है. सुनील पाल के मुताबिक, अब सुनील ग्रोवर को खुद पर काम करना चाहिए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more