ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • 'उसके यहां लंगर लगा रहता', Kapil Sharma के शो पर क्यों फूटा सुनील पाल का गुस्सा? दोनों के ...

'उसके यहां लंगर लगा रहता', Kapil Sharma के शो पर क्यों फूटा सुनील पाल का गुस्सा? दोनों के बीच है कोई अनबन

Sunil Pal On Kapil Sharma Show: सुनील पाल ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कपिल शर्मा के शो को टारगेट किया है. सुनील पाल ने कपिल के शो की तुलना लंगर से की है.

By: Kavita  |  Published: February 27, 2026 2:09 PM IST

'उसके यहां लंगर लगा रहता', Kapil Sharma के शो पर क्यों फूटा सुनील पाल का गुस्सा? दोनों के बीच है कोई अनबन

Sunil Pal On Kapil Sharma Show: कॉमेडियन कपिल शर्मा सालों से दर्शकों को हंसाने का काम कर रहे हैं. उनका चैट शो पहले टीवी पर आता था और अब नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा रहा है, जिसमें बॉलीवुड के कई स्टार्स आकर अपनी फिल्मों का प्रमोशन करते हुए नजर आते हैं. कपिल शर्मा के शो में कई कॉमेडियन नजर आते हैं. दर्शक कपिल शर्मा की हमेशा ही तारीफ करते हैं लेकिन कॉमेडियन सुनील पाल ने कपिल शर्मा के शो पर अपना गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने कपिल के शो की तुलना लंगर से की है. बता दें कि उन्होंने सुनील ग्रोवर की भी आलोचना की थी.

Also Read
लॉरेंस बिश्नोई का नाम बदनाम... Kapil Sharma ने खुद ही करवाई थी अपने कैफे पर ताबड़तोड़ फायरिंग? राखी सावंत ने उड़ाई धज्जियां

सुनील पाल ने निकाली कपिल शर्मा के शो पर भड़ास

सुनील पाल (Sunil Pal) हाल ही में मेरी सहेली के एक पॉडकास्ट में शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने कपिल शर्मा (Kapil Sharma) और उनके शो के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि मुझे कपिल शर्मा से कोई भी परेशानी नहीं है. सच कहूं तो मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं. कपिल बीते 12 से अपना शो चला रहा है. वह अच्छा काम कर रहा है. उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि उसके दोस्त भी आगे बढ़े. ये बात सच है कि कपिल दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाले कॉमेडियन है. इसके आगे उन्होंने बताया कि कपिल ने कई बार उन्हें भी शो में बुलाया है.

Also Read
राजपाल यादव की तरह ही फिल्म बनाने की वजह से कंगाल हुआ ये शख्स, खाली हुआ बैंक बैलेंस, अब कॉमेडी...

कपिल शर्मा के शो की हुई लंगर से तुलना

सुनील पाल ने आगे कहा कि वो मुझे बुलाया है और कहता है कि सेट पर आया करो. मुझसे मिला करो. वो मुझे बहुत प्यार करता है और मानता भी है, लेकिन मेरा मानना है कि ये उसकी महानता है कि वो मुझे मानता है. मैं वहां तब जाऊंगा जब मुझे लगेगा कि सुनील पाल के लिए कोई काम है वहां पर...उसका वहां तो लंगर लगा रहता है. आधा पंजाब वहीं बैठा रहता है.

सुनील ग्रोवर पर फूटा था सुनील पाल का गुस्सा

बीते दिनों सुनील पाल ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने सुनील ग्रोवर को आउटडेटेड बताया था. उन्होंने कहा था कि वह पुराना हो गया है. अब उसकी पुरानी घिसी पिटी चीजों से हंसी भी नहीं आती है. बार बार किसी भी एक्टर की गोद में बैठ जाता है या फिर लड़की बनकर आता है. लड़कियों की तरह कपडे़ पहनकर गलत बातें करता है. सुनील पाल के मुताबिक, अब सुनील ग्रोवर को खुद पर काम करना चाहिए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
'एक दो मुल्कों का गैंगस्टर मेरे भी पीछे...' मौका मिलते ही Kapil Sharma ने मारा लॉरेंस बिश्नोई को ताना, Netflix के मंच पर कही ये बात

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Entertainment News Sunil Pal Tv Gossip Tv News