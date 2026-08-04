YRKKH Twist: दमानी परिवार के काले राज से उठेगा पर्दा, थप्पड़ कांड ने खड़ी कर दी अभीरा और अरमान के सामने नई मुसीबत

YRKKH Twist: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अरमान द्वारा समारा को थप्पड़ मारने के बाद बवाल मच गया है. अभीरा इस थप्पड़ के खिलाफ है, जिससे दोनों के बीच दूरियां आ रही हैं.

अभीरा और अरमान के सामने नई मुसीबत

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में इन दिनों हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में आए दो साल के लीप के बाद की शुरुआत तो बेहद खूबसूरत और रोमांटिक अंदाज में हुई थी, जहां अरमान और अभीरा अपनी लाडली बेटी मायरा का जन्मदिन मनाते हुए बेहद खुश नजर आ रहे थे. लेकिन, यह खुशियों भरा माहौल ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया.

अरमान ने समारा को सरेआम मारा थप्पड़

जब समारा दमानी नाम का शख्स अरमान को रिश्वत देने की कोशिश करता है. अपनी उस उसूलों भरी जिंदगी में भ्रष्टाचार और घूसखोरी को बर्दाश्त न कर पाने वाले अरमान का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. गुस्से में आपा खोते हुए अरमान सबके सामने समारा को जोरदार थप्पड़ जड़ देता है. यह घटना एक बड़ी दुश्मनी की शुरुआत करती है.

अभिरा और अरमान के बीच दरार

इस एक्शन के तुरंत बाद अभीरा बीच में दखल देती है और अरमान के इस कदम का विरोध करती है. एक कानून की रखवाली करने वाली और सही-गलत का फर्क समझने वाली अभीरा अरमान को याद दिलाती है कि कानून के रखवाले होने के नाते वे किसी भी कीमत पर हिंसा का सहारा नहीं ले सकते. दूसरी तरफ, अरमान अपनी जिद पर अड़ा रहता है और उसका मानना है कि दमानी परिवार जैसे भ्रष्ट और मक्कार लोगों से निपटने के लिए कड़ा रुख अपनाना ही रास्ता है. अरमान और अभीरा की यह टकराहट उनके रिश्ते में दरार डालना शुरू कर देती है.

दमानी ब्रदर्स की खतरनाक साजिश

थप्पड़ कांड के बाद समारा और उसके भाई अविनाश चुप बैठने वाले नहीं हैं. वे दोनों मिलकर अरमान को सबक सिखाने और उसे रास्ते से हटाने की एक खौफनाक साजिश रचते हैं. गनीमत यह रहती है कि उनकी इस प्लान को मुक्ती सुन लेती है और समय रहते अरमान को सतर्क कर देती है. मुक्ती की चेतावनी अरमान की मुश्किलें बढ़ा देती है कि दमानी परिवार उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है.

इस बीच, अभीरा की मुलाकात बार-बार अविनाश की पत्नी नंदिनी से हो रही है. नंदिनी को अच्छी तरह पता है कि अभीरा दमानी परिवार के काले कारनामों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही है, इसलिए वह अभीरा के सामने आने से कतराती है और उससे दूर भागने की कोशिश करती है. नंदिनी की यह घबराहट इस बात का संकेत देता है कि दमानी परिवार के घर के अंदर भी कुछ गहरे राज दबे हुए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.