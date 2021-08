Dance Deewane 3: Gunjan Sinha पर लुटाया Alka Yagnik ने दुलार, तोहफे में बोरी भरकर दिया ये सामान

Alka Yagnik gifts many teddy bears to Gunjan Sinha in Dance Deewane 3: कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले डांसिंग टीवी रियलिटी शो डांस दीवाने 3 के लेटेस्ट एपिसोड में इस हफ्ते 90s स्पेशल की थीम रखी गई। इस दौरान बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर अलका याज्ञनिक और कुमार सीनू की जोड़ी शो में हिस्सा लेने पहुंची। शो में इस दौरान बॉलीवुड के इन नामी सिंगर्स ने सभी कंटेस्टेंट्स की दमदार परफॉर्मेंस का मजा लिया। शो में मेहमान बनकर पहुंचे 90 के दशक के इन मंझे हुए सिंगर्स के सुपरहिट गानों पर शो के कंटेस्टेंट्स ने अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया था। इस शो में नन्हीं कलकार गुंजन सिन्हा ने अलका याज्ञनिक और कुमार सानू के सुपरहिट गाने ‘चुरा के दिल मेरा’ पर बेहद जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। Also Read - Dance Deewane 3 : Alka Yagnik की आवाज सुनकर 'मोहिनी बनीं' Madhuri Dixit, जमकर लगाए ठुमके

जिसे देख सिंगर अलका याज्ञनिक हैरान हो गईं। मशहूर प्ले बैक सिंगर ने गुंजन सिन्हा की इस परफॉर्मेंस के बाद उन्हें ढेर सारे तोहफे दिए। सिंगर गुंजन सिन्हा के लिए बोरी में भरकर सॉफ्ट टॉयज लेकर आईं थीं। जिसे उन्होंने गुंजन को देते हुए कहा कि उन्हें गुंजन में अपनी बेटी नजर आती है। इसलिए वो गुंजन सिन्हा के लिए खूब सारे टेडी बियर्स लेकर आईं। गुंजन सिन्हा को मिले तोहफों की झलक आप यहां देख सकते हैं।

माधुरी दीक्षित ने दी दमदार परफॉर्मेंस

बॉलीवुड फिल्म अदाकारा माधुरी दीक्षित ने इस दौरान अलका याज्ञनिक की आवाज पर खुद भी अपने सुपरहिट डांस नंबर 1,2,3 पर डांस किया। इस दौरान शो में मौजूद सभी लोग दर्शक दीर्घा में खडे़ होकर मोहिनी, मोहिनी कहकर झूमते-नाचते दिखे। माधुरी दीक्षित के इस सुपरहिट गाने पर शो में अपनी परफॉर्में से अंतरा और पपायी की जोड़ी ने चार-चांद लगा दिए। Also Read - Dance Deewane 3 PROMO: Kumar Sanu को नहीं जानती Gunjan Sinha, नेशनल टीवी पर देना पड़ा सिंगर को सबूत

बताते चलें कि इस टीवी रियलिटी शो का फिनाले अब जल्दी ही होने वाला है। सामने आई जानकारी के मुताबिक इस टीवी रियलिटी शो का फिनाले अक्टूबर 2021 मेंं होना है। तो क्या आपको गुंजन सिन्हा की परफॉर्मेंस पसंद आई। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। Also Read - Dance Deewane 3: Madhuri Dixit के साथ मिलकर Sidharth Shukla को छेड़ती नजर आईं Shehnaaz Gill