Bharti Singh ने भी झेला है कास्टिंग काउच का दंश, सालों बाद सरेआम सुनाई दर्दनाक दास्तान

Dance Deewane 3 Host Bharti Singh reveal the pain of casting couch: टीवी और बॉलीवुड में कास्टिंग काउच की घटना होना एक आम बात है। मनोरंजन जगत और कास्टिंग काउच का तो चोली दामन का साथ है। बहुत सी टीवी और बॉलीवुड अदाकाराएं ऐसी हैं जिन्होंने कास्टिंग काउच का सामना किया है। इनमें से कई अदाकाराओं ने जमाने के सामने अपने अनुभव शेयर किए हैं। टीवी की जानी मानी कॉमेडियन भारती सिंह भी कास्टिंग काउच का सामना कर चुकी हैं। हाल ही में भारती सिंह ने खुद के साथ हुई कास्टिंग काउच की घटना का जिक्र किया है। भारती सिंह ने टीवी एंकर मनीष पॉल के पॉडकास्ट में इस बारे में खुलकर बात की है। मनीष पॉल से बात करते हुए भारती सिंह ने कहा, अमृतसर के एक होटल में ऑडिशन चल रहे थे। Also Read - Dance Deewane 3 PROMO: Rohit Shetty ने सेट पर आते ही Bharti Singh को दी ‘मुंह दिखाई’, बुरा हुआ कॉमेडी स्टार का हाल

आगे भारती सिंह ने कहा, कपिल शर्मा ने मुझे इस ऑडिशन के बारे में बताया था। मुझे पता चला कि ऑडिशन लेने वाला इंसान लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ये बात सुनकर मैं डर गई। मैं अपनी दोस्त के साथ ऑडिशन देने के लिए गई। जाने से पहले मैंने उससे कहा कि अगर मैं 15 मिनट में न आई तो वो तुरंत पुलिस को बुला ले। मैं ऑडिशन देने के लिए चली गई।

भारती सिंह ने आगे बताया, कमरे में मैंने एक आदमी को देखा। ये आदमी शॉर्ट और टीशर्ट में था। मुझे लगा कि ये तो पूरी तैयारी से बैठा है। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर सकती हूं। मुझे जो भी ठीक लगा मैंने वो परफॉर्म कर दिया। मैंने अच्छे से ऑडिशन दिया। जिसके बाद मैं घर वापस आ गई। मुझे उस डायरेस्टर की तरफ से कभी फोन नहीं आया। हालांकि कुछ समय बाद मुझे लाफ्टर चैलेंज का हिस्सा बनने का ऑफर मिल गया। Also Read - Dance Deewane 3 PROMO: Rohit Shetty को देख निकली Bharti Singh की चीख, पति के सामने ही कर डाला Kiss

देखें भारती सिंह की तस्वीरें- Also Read - Bharti Singh ने खुद की शक्ल देखकर जोर से मारी चीख, पति Haarsh Limbachiyaa ने दिया ऐसा बर्थडे गिफ्ट

View this post on Instagram A post shared by Bharti Singh (@bharti.laughterqueen)

View this post on Instagram A post shared by Bharti Singh (@bharti.laughterqueen)

आगे भारती सिंह ने कहा, लोग शोज के दौरान भी मेरे साथ छेड़छाड़ करते थे। कऊई बार लोग मेरी कमर को छूने की कोशिश करते थे। औरत होने के नाते मुझे सब समझ आता था लेकिन मैं कभी कुछ नहीं बोल पाई। अब लगता है कि मैं उस समय बहुत नादान थी। हम लड़कियों को आवाज उठानी चाहिए। अब मैं चुप नहीं रहती और बोल देती हूं।