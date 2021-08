Dance Deewane 3: Madhuri Dixit ने सुनाई दास्तां, ऐसे बना था तेजाब का सुपरहिट 1,2,3, गाना !!

Madhuri Dixit recites the story behind making 1,2,3, Song: बॉलीवुड फिल्म स्टार माधुरी दीक्षित इन दिनों अपने सुपरहिट टीवी शो डांस दीवाने 3 (Dance Deewane 3) में बतौर जज नजर आ रही हैं। इस डांसिंग टीवी रियलिटी शो में लेटेस्ट एपिसोड में 90 के दशक की मशहूर सिंगर्स अलका याज्ञनिक और कुमार सानू ने धमाकेदार एंट्री की थी। जिसमें शो के सभी कंटेस्टेंट्स ने इन दोनों के सुपरहिट गानों पर अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस की। शो की कंटेस्टेंट पपाया और अंतरा की जोड़ी ने माधुरी दीक्षित के ब्लॉकबस्टर फिल्म तेजाब के सुपरहिट गाने 1,2,3 पर परफॉर्म पर समां बांध दिया। इसके बाद अदाकारा फ्लैशबैक में चली गई। Also Read - Dance Deewane 3: Gunjan Sinha पर लुटाया Alka Yagnik ने दुलार, तोहफे में बोरी भरकर दिया ये सामान

माधुरी दीक्षित से मोहिनी बनी अदाकारा ने अपने इस सुपरहिट गाने के बनने की कहानी शो में बयां की। अदाकारा ने बताया कि इस फिल्म के संगीतकार फिल्म के लिए एक गाना प्लान कर रहे थे। उन्हें इसके लिए म्यूजिक को तैयार करना था। मगर उस वक्त उनके बाद गाने के बोल नहीं थे। उन्होंने फिल्म के गीतकार जावेद अख्तर को इस गाने की धुन सुनाई और बताया कि गाने की थीम ऐसी ही कि प्रेमिका अपने प्रेमी के आने का इंतजार कर रही है। और उसके इंतजार में दिन गिन रही है। क्योंकि उनके पास बोल नहीं थे तो उन्होंने गीतकार को 1,2,3…. बोल-बोलकर पूरी धुन सुनाई। इस वक्त फिल्म के गीतकार जावेद अख्तर को इसी के आधार पर नया गाना बनाने की सूझी और फिर उन्होंने 1,2,3 नंबर्स को ध्यान में रखते हुए धीरे-धीरे पूरा गाना तैयार कर दिया था।

अलका याज्ञनिक ने भी शेयर की अपनी यादें

इस गाने को सिंगर अलका याज्ञनिक ने गाया था। सिंगर अलका याज्ञनिक ने भी इस दौरान अपनी इस गाने से जुड़ी यादें साझा की। उन्होंने बताया कि जब पहली बार उन्हें माधुरी दीक्षित से मिलवाया गया और बताया कि ये गाना उन पर फिल्माया जाना है तो वो हैरान हो गई। सिंगर ने कहा कि उस वक्त माधुरी बिल्कुल शर्माई हुईं, हल्की-फुल्की काफी नाजुक सी दिख रही थी। उन्हें हैरानी थी कि इतना बोल्ड गाना उन पर कैसे फिल्माया जाएगा। मगर बाद में जब गाना रिलीज हुआ तो स्क्रीन पर माधुरी दीक्षित बिल्कुल आग लगा दी थी।