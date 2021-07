Dance Deewane 3: Rohit Shetty के 'सिंघम' मुक्के पर भारी पड़ा Madhuri Dixit का ठुमका, {Video}

Madhuri Dixit’s Thumka over Rohit Shetty’s Singham Punch stun all: डांस दीवाने 3 (Dance Deewane 3) के मंच पर इस बार बॉलीवुड फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं। इसकी जानकारी शो निर्माता कई बेहतरीन प्रोमोज के जरिए दे चुके हैं। हाल ही में अदाकारा माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) ने सोशल मीडिया पर एक बेहद क्यूट वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित मजेदार अंदाज में फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के सिंघम स्टाइल के सॉलिड पंच का जवाब अपने जबरदस्त ठुमके से देती है। जिसे देखने के बाद फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी भी हैरान रह जाते हैं। माधुरी दीक्षित के इस वीडियो को अब तक 2 लाख से भी ज्यादा लाइक कर चुके हैं। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सिंघम का एक इमोजी शेयर किया है। माधुरी दीक्षित का ये मजेदार वीडियो आप यहां देख सकते हैं। Also Read - Dance Deewane 3: Madhuri Dixit के साथ फिर दिखी Anil Kapoor की मजेदार जुगलबंदी, देखें वीडियो

खतरों के खिलाड़ी 11 के प्रमोशन के लिए आए हैं रोहित शेट्टी

खतरों के खिलाड़ी 11 के प्रमोशन के लिए आए हैं रोहित शेट्टी

फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी इस डांसिंग टीवी रियलिटी शो में अपने अपकमिंग एडवेंचर्स टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 के प्रमोशन के लिए आए हैं। जहां उन्हें देखते ही कॉमेडी शो की होस्ट और कॉमेडियन स्टार भारती सिंह गले लगा लेती है। इसके बाद वो उन्हें वरमाला पहनाकर गालों पर किस करने लगेंगी। इस मजेदार पल की जानकारी मेकर्स ने कुछ दिनों पहले ही एक प्रोमो वीडियो को शेयर करके दी थी। ये वीडियो आप यहां देख सकते हैं।

माधुरी दीक्षित और रोहित शेट्टी के इस धमाकेदार एपिसोड को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है। इससे पहले बीते दिन एक्टर अनिल कपूर भी शो के मेहमान बने थे। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने इस दौरान शो पर काफी मस्ती की थी। तो क्या आप आने वाले इस मजेदार एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर दे सकते हैं।