Dance Deewane 3: Mirabai Chanu को कंटेस्टेंट्स ने ठोंका सलाम, खुद की जर्नी देख आंसू रोक न पाई टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट

Mirabai Chanu get huge welcome on Dance Deewane 3: कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले शो डांसिंग टीवी रियलिटी शो डांस दीवाने 3 (Dance Deewane 3) ने इन दिनों धूम मचाई हुई है। इस टीवी रियलिटी शो को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। यही वजह है कि फिल्म अदाकारा माधुरी दीक्षित का डांसिंग शो डांस दीवाने 3 टीवी जगत में छाया हुआ है। आने वाले वीकेंड पर इस टीवी रियलिटी शो में आजादी का जश्न मनाया जाने वाला है। 15 अगस्त के मौके पर डांसिंग शो के कंटेस्टेंट देश के वीरों को सलामी देने हैं। ऐसे में शो में हिस्सा लेने के लिए बड़े-बड़े खिलाड़ियों और देश के सिपाहियों को शो में बुलाया गया है। Also Read - Bharti Singh की हमशक्ल है उनकी बहन Pinky Singh, तस्वीरें देखकर आप भी खा जाएंगे गच्चा

इस दौरान टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल कर देश का नाम ऊंचा करने वाली खिलाड़ी मीराबाई चानू भी बतौर मेहमान शो में नजर आने वाली हैं। जहां शो के कंटेस्टेंट्स उन्हें अपने ही अंदाज में सलामी देने वाले हैं। इसकी झलक मेकर्स ने एक प्रोमो के जरिए दिखाई है। इस प्रोमो में शो के कंटेस्टेंट्स मीराबाई चानू के सफर को अपनी डांस परफॉर्मेंस के जरिए दिखाएंगे। जिसके बाद शो के सभी जज भी इमोशनल हो जाने वाले हैं। साथ ही मीराबाई चानू अपनी जर्नी को देख रुआंसी हो जाएंगी। मीराबाई चानू के इमोशनल होने पर उन्हें शो की होस्ट भारती सिंह सहारा देती हुई दिख रही हैं। यहां देखें शो के अपकमिंग एपिसोड की एक झलक।

View this post on Instagram A post shared by ColorsTV (@colorstv)

कपिल देव भी लेंगे हिस्सा

डांस दीवाने 3 के आने वाले एपिसोड में मीराबाई चानू ही नहीं, कपिल देव भी मेहमान बनकर आने वाले हैं। इसके अलावा देश के वीर सैनिक भी स्वतंत्रता दिवस स्पेशल एपिसोड में नजर आने वाले हैं। यहां देखें डांसिंग टीवी रियलिटी शो का प्रोमो। Also Read - Dance Deewane 3: Raghav Juyal के बाद Nora Fatehi की भी हुई छुट्टी? Madhuri Dixit फिर संभालेंगी जज की सीट !!

View this post on Instagram A post shared by ColorsTV (@colorstv)

माधुरी दीक्षित ने की दमदार वापसी

डांस दीवाने 3 को होस्ट कर रही बॉलीवुड फिल्म अदाकारा माधुरी दीक्षित बीते हफ्तों इस टीवी शो से एक ब्रेक पर थी। एक्ट्रेस अपने पति और बच्चों के साथ विकेशन के लिए निकली हुई थी। जिसके बाद हाल ही में एक्ट्रेस ने दोबारा शो में वापसी की है। Also Read - Dance Deewane 3: Raghav Juyal ने डांस रिएलिटी शो छोड़ने के पीछे बताई ये वजह, जानकार आप भी रह जाएंगे सन्न