Dance Deewane 3: Somansh-Akash के प्रैंक ने बिगाड़ दिया Madhuri Dixit के चेहरे का हाल, बाल-बाल बचा 5 लाख का लहंगा

Dance Deewane 3: कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले डांसिंग टीवी रियलिटी शो डांस दीवाने 3 (Dance Deewane 3) इन दिनों लोगों को खूब पसंद आ रहा है। शो में दिखाए जाने वाले बच्चों की दमदार डांसिंग परफॉर्मेंस लोगों का दिल जीत रही है। बीते दिन शो में आकाश थापा (Akash Thapa) और सोमांश दंगवाल (Somansh Dangwal) के शानदार डांस ने भी लोगों का दिल जीत लिया। दोनों ने शो में अनिल कपूर की फिल्म रेस के हिट गाने 'अल्लाह दुहाई' पर परफॉर्म किया था। इस शानदार डांसिंग परफॉर्मेंस से पहले दोनों कंटेस्टेंट्स ने एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) संग एक मजेदार प्रैंक किया। जिससे एक्ट्रेस के होश उड़ गए।

दरअसल, मस्तीजादे का टैग हासिल कर चुके आकाश थापा (Akash Thapa) और सोमांश दंगवाल (Somansh Dangwal) शो के जजों और होस्ट के लिए लाल रंग का ड्रिंक लेकर सेट पर पहुंचे थे। सभी को ड्रिंक देने के बाद जब आकाश और सोमांश एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के पास पहुंचे तो ये ड्रिंक उनके ऊपर गिर गया। जिसके बाद अदाकारा के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। हालांकि ये ड्रिंक गिरने वाला नहीं था। इसके गिलास के ऊपर पॉलीपैक चिपकी थी। जिसकी वजह से ये ड्रिंग गिरा नहीं।

This naughty kids had given #MadhuriDixit jor ka jhatka,and the poor designer definitely have got heart attack if this really had happened ??and mam ko lagta 5lakh ka phatka ?#DanceDeewane3 pic.twitter.com/CUKyluq5CF

— madhuri_stanaccount❤️ (@sobhamdfan) July 10, 2021