ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • TV की मर्यादा भूला ये Show? 15 साल की एक्ट्रेस से कराया ऐसा सीन, मच गया बवाल... ऑफ एयर करने की उठी म...

TV की मर्यादा भूला ये Show? 15 साल की एक्ट्रेस से कराया ऐसा सीन, मच गया बवाल... ऑफ एयर करने की उठी मांग

Dangal TV Show: छोटे पर्दे पर फैमिली ड्रामा और संस्कारों की दुहाई देने वाले टीवी मेकर्स क्या अब सुर्खियां बटोरने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं? यह सवाल सोशल मीडिया पर तब गूंज रहा है, जब टीवी के शो का एक विवादित वीडियो वायरल हुआ है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 29, 2026 2:48 PM IST

TV की मर्यादा भूला ये Show? 15 साल की एक्ट्रेस से कराया ऐसा सीन, मच गया बवाल... ऑफ एयर करने की उठी मांग

Dangal TV Serial Controversy: टीवी शोज मेकर्स अक्सर बड़े-बड़े दावे करते हैं कि, छोटे पर्दे पर दिखाया जाने वाला कंटेंट पारिवारिक मूल्यों और अटूट संस्कारों की चाशनी में डूबा होता है, लेकिन इन दिनों टीवी की ये संस्कारी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां मर्यादा और मनोरंजन के बीच की लकीर धुंधली पड़ती नजर आ रही है. दरअसल, दंगल टीवी के एक शो का वीडियो क्लिप सामने आया है, जिसे देखने के बाद यूजर्स भड़क उठे और शो को ऑफ एयर करने की मांग कर रहे हैं.

कौन सा है ये शो?

गौरतलब है कि, दंगल टीवी (Dangal TV) पर हाल ही में नया शो 'रिमझिम: छोटी उमर बड़ा सफर' (Rimjhim Choti Umar Bada Safar) टेलीकास्ट हुआ है. इस शो का एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें दिखाए गए कुछ सीन को देखकर दर्शक भड़क उठे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या टीआरपी की रेस में मेकर्स अपनी नैतिक सीमाएं भूल गए हैं?

TRENDING NOW

क्या है पूरा विवाद?

'रिमझिम: छोटी उमर बड़ा सफर' (Rimjhim Choti Umar Bada Safar) के बीते बुधवार यानी 28 जनवरी को टेलीकास्ट हुए एपिसोड में एक सीन दिखाया गया, जिसमें लीड एक्टर हिमांशु अवस्थी जो शो में 'समीर' का रोल निभा रहे हैं और याशिका शर्मा जो 'रिमझिम' के किरदार में हैं दोनों के बीच काफी नजदीकी दिखाई गई. सीन में समीर अपनी शेरवानी उतारकर रिमझिम को अपनी ओर खींचता है और फिर उसका खुला हुआ ब्लाउज देखकर उसे अपनी शेरवानी पहनाता है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जब से वायरल हुआ है बवाल मच गया है.

ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट और एक्स पर शेयर किए गए हैं, जहां इस क्लिप को देखने के बाद दर्शकों का कहना है कि 15 साल की नाबालिग एक्ट्रेस से इस तरह के 'इंटीमेट' और 'सजेस्टिव' सीन करवाना बेहद आपत्तिजनक है.

क्यों बढ़ी दर्शकों की नाराजगी?

वीडियो में दिखाए गए सीन से ज्यादा इस विवाद की वजह दोनों लीड किरदारों के बीच उम्र का अंतर है. दरअसल, शो में रिमझिम का किरदार निभा रहीं यशिका शर्मा की उम्र महज 16 साल बताई जा रही है, जबकि उनके अपोजिट कास्ट किए गए हिमांशु अवस्थी 24 साल के हैं. लोगों का तर्क है कि, एक नाबालिग लड़की और एक बालिक पुरुष के बीच इस तरह के रोमांटिक एंगल को नॉर्मलाइज करना समाज और इंडस्ट्री के लिए गलत मैसेज है.

In which world is it okay for a 15 year old to shoot such intimate scenes?
byu/Cholebhature23 inIndianTellyTalk

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

'रिमझिम: छोटी उमर बड़ा सफर' के वायरल हो रहे इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, 'जब सीन की डिमांड ऐसी थी, तो किसी एडल्ट एक्ट्रेस को कास्ट क्यों नहीं किया गया?' दूसरे यूजर ने लिखा, 'क्या अब टीवी शोज में भी बच्चों का शोषण शुरू हो गया है? पेरेंट्स को इस पर एक्शन लेना चाहिए.' वहीं कई लोगों ने इसे 'पहरेदार पिया की' जैसा विवाद बताया ह, जिसमें उम्र के बड़े अंतर को रोमांस के नाम पर दिखाया गया था और अब इस शो को भी ऑफ एयर करने की मांग उठने लगी है.

टीवी इंडस्ट्री का नया 'ट्रेंड'?

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब किसी शो को लेकर ऐसा बवाल हुआ है, लेकिन 'रिमझिम' के बहाने अब टीवी के बढ़ते चलन पर सवाल उठ रहे हैं, जहां 15 से 18 साल की बच्चियों को लीड एक्ट्रेस बनाकर उन्हें भारी-भरकम साड़ियों और रोमांस के बीच उलझा दिया जाता है. फिलहाल, इस विवाद पर चैनल या मेकर्स की ओर से कोई ऑफिशियल बयान हीं आया है, लेकिन फैंस ने यशिका शर्मा के माता-पिता से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Dangal Tv Serial Controversy Himanshu Awasthy Rimjhim Choti Umar Bada Safar Rimjhim Choti Umar Bada Safar Controversy Yashika Sharma