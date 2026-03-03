अली खामेनेई की मौत पर आंसू बहाने वालों को Devoleena Bhattacharjee ने जमकर लताड़ा, पूछा- 'वफादारी का मतलब क्या है?'

Devoleena Bhattacharjee ने लोगों को जमकर खरी-खोटी सुनाई है जो ईरानी धर्मगुरु अली खामेनेई की मौत पर आंसू बहा रहे हैं. एक्ट्रेस ने उन लोगों से वफादारी का असली मतलब पूछा है.

Devoleena Bhattacharjee: पश्चिमी एशियाई देशों में पिछले की कुछ दिनों से तनाव बना हुआ है, यहां तक की यहां युद्ध (War) जैसे हालात बने हुए हैं. हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान (US-Iran War) पर कई मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद खबर आई थी कि, ईरान के धर्मगुरु अली खामेनेई की इस हमले में मौत हो गई, जिसके बाद से भारत कई राज्यों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और लोग आंसू बहा रहे हैं. इसी बीच टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) ने भारत (India) में रहकर दूसरे देशों के प्रति वफादारी दिखाने वालों को जमकर लताड़ लगाई है. एक्ट्रेस ने उन लोगों से पूछा कि तुम्हारे लिए असली लॉयलिटी का मतलब क्या है?

टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) अक्सर हर मुद्दे पर खुलकर बात करते नजर आती हैं वो प्यार और गुस्सा दोनों ही खुलकर जाहिर करती हैं. वहीं अली खामेनेई की मौत पर भारत में आंसू बहाने वालों पर एक्ट्रेस का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने ऐसे लोगों को खूब खरी-खोटी सुनाई. एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक लंबा -चौड़ा पोस्ट लिखा है.

खामेनेई की मौत पर आंसू बहाने वालों से एक्ट्रेस ने पूछा ये सवाल

देवोलीना ने नोट में लिखा, 'आप कहते हैं कि, इस देश (भारत) से आपका कोई नाता नहीं है. आपको हमारे सैनिकों पर कोई गर्व नहीं है. जब वे शहीद होते हैं, तो कोई दुख नहीं होता. आप आतंकी हमलों को 'साजिश' कहते हो. आप ऑपरेशन को 'ड्रामा' कहकर उसे नकार देते हो. आप पीड़ितों को 'प्रोपेगैंडा' बता देते हैं. लेकिन अपने ही देश के खिलाफ खड़े होने में आप बिल्कुल नहीं हिचकिचाते. आप दुश्मनों के लिए रोते हैं और नफरत को सही ठहराते हैं.'

देवोलीना ने खूब सुनाई खरी-खोटी

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'तुम उन पर सवाल उठाते हो, जो तुम्हारी रक्षा के लिए बलिदान हुए, जबकि उस बलिदान से तुम्हें जो आजादी मिली है, उसका आनंद ले रहे हो. यहां रह रहे हो. यहां कमा रहे हो, यहां खा रहे हो. सुरक्षित सांस ले रहे हो, क्योंकि कोई आपके लिए बॉर्डर पर खड़ा है और फिर भी देश की एकता के विचार का मजाक उड़ा रहे हो? असहमति आपका अधिकार है, बेइज्जती करना आपका अधिकार नहीं है.'

'जहां की वफादारी निभा रहे हो वहां का नमक खाया करो'

'आपको हर नीति से सहमत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस जमीन को खड़ा रखने के लिए बहाए गए खून को भी नहीं मान सकते, तो खुद से पूछें कि वफादारी का असली मतलब क्या है? यह अंध राष्ट्रभक्ति नहीं है, यह गरिमा और सम्मान से जुड़ा मामला है.' एक्ट्रेस ने आगे ऐसे लोगों को आईना दिखाते हुए कहा, 'जो मिट्टी आपको पनाह देती है, उस पर कीचड़ उछालना गलत है. जिस देख का नमक खा रहे हो, उससे वफादारी कर लो या तो जिस देश के साथ वफादारी निभा रहे हो, वहां का नमक खाया करो. बस इतना ही.'

गौरतलब है कि, देवोलीना भट्टाचार्जी ने अपने इस पोस्ट में न तो किसी का नाम लिया है और न ही इजराइल और ईरान के युद्ध का जिक्र का किया है, लेकिन उनका ये पोस्ट ऐसे मौके पर आया है, जब पश्चिमी एशियाई देशों में आपस में हमले हो रहे हैं और इसमें मारे गए अली खामेनेई की मौत पर भारत में लोग शोक मना रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में नेटिजन्स उनके इस पोस्ट को उसी मुद्दे से जोड़कर देख रहे हैं.

मालूम हो कि, देवोलीना से पहले अली खामेनेई की मौत पर दुख जताने वाले लोगों को लेकर हिना खान के पति रॉकी जयसवाल का गुस्सा फूटा था और उन्होंने भी सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की जमकर लताड़ लगाई थी.

