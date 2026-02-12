Dhurandhar 2 first review OUT: फिल्म धुरंधर 2 मार्च में रिलीज होगी लेकिन रुपाली गांगुली ने इस फिल्म के कुछ हिस्से देख लिए हैं. अब रुपाली ने फिल्म का पहला रिव्यू दिया है.

Dhurandhar 2 first review OUT: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने साल 2025 के अंत में रिलीज होकर न्यू ईयर को खास बना दिया था. अब रणवीर सिंह के फैंस धुरंधर के दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. मेकर्स ने धुरंधर द रिवेंज की एक झलक फैंस को दिखा दी है. हाल ही में फिल्म का टीजर सामने आया था, जिसने फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाने का काम किया, लेकिन टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली इकलौती ऐसी दर्शक बन गई हैं, जिसने फिल्म रिलीज होने से पहले देख ली. अब एक्ट्रेस ने इस फिल्म का रिव्यू भी कर दिया है.

रुपाली गांगुली ने कैसे देखी धुरंधर 2

टीवी सीरियल अनुपमा फेम एक्ट्रेस रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने खुलासा किय कि उन्होंने फिल्म के कुछ कुछ सीन देख लिए हैं और वो क्या सीन थे. मजा आ गया था देखकर. दरअसल, रुपाली गांगुली के भाई विजय गांगुली ने फिल्म धुरंधर के गाने शरारत की कोरियोग्राफी की थी, जिसका हुक स्टेप लाखों फैंस करते दिखे. अब धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) में भी विजय गांगुली का जलवा देखने के लिए मिलेगा. इन दिनों विजय गांगुली इसी फिल्म के काम में बिजी हैं और अपने भाई के जरिए ही रुपाली गांगुली ने फिल्म की थोड़ी झलकियां देख ली हैं और कुछ सीन ने रुपाली गांगुली को काफी खुश कर दिया है.

रुपाली गांगुली ने किया धुरंधर 2 का रिव्यू

रुपाली गांगुली ने इस बारे में एनडीटीवी से खास बातचीत के दौरान जिक्र किया. रुपाली गांगुली ने कहा, 'मैंने धुरंधर को थिएटर में दो बार देखा. क्या फिल्म है और मैं दूसरे पार्ट के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूं. कल ही मैंने इस फिल्म के कुछ हिस्से देख लिए हैं. विजय फिल्म के कुछ पार्ट को एटिड कर रहा था और हम वीडियो कॉल पर थे. तब वो बोल रहा था कि ये शॉट देख, वो शॉट देख. अरे सच में... क्या शॉट थे वो... मैंने कहा था कि रिवाइंड करके एक बार फिर से दिखा दे. हर एक फ्रेम कमाल का लगा मुझे.'

रुपाली गांगुली ने गाने पर कही ये बात

रुपाली गांगुली यहीं नहीं रुकीं. उन्होंने आगे बताया कि फिल्म धुरंधर के दौरान भी उन्होंने शरारत गाने को एडिट के दौरान ही देख लिया था. तब विजय गांगुली को भरोसा नहीं था कि उनका ये गाना इतना हिट हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने भी उस गाने को सुना था तब सबने ही गाने को सुपर डुपर हिट बताया था. बता दें कि फिल्म धुरंधर द रिवेंज में हमजा की कहानी दिखाई जाएगी, जो रणवीर सिंह बने हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

