Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: Dhurandhar के रहमान डाकू पर फिदा हुई TV की तुलसी, कर डाली ये डिमांड...

संजय दत्त (Sanjay Dutt) अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna), रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) इस समय बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म 'धुरंधर' के सीन्स सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं. फैंस फिल्म 'धुरंधर' को देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर लंबी लाइन लगा रहे हैं. ऐसे में बॉलीवुड और टीवी सितारों पर भी फिल्म 'धुरंधर' का खुमार चढ़ने लग गया है. इस लिस्ट में अब सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' स्टार स्मृति ईरानी का नाम भी शामिल हो गया है. लगता है कि टीवी की तुलसी भी अब धुरंधर के रहमान डकैत पर फिदा हो गई है. तभी तो स्मृति ईरानी ने हाल ही में अक्षय खन्ना के लिए इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई है. स्मृति ईरानी ने इस स्टोरी में लिखा है, अक्षय खन्ना ने सारी सीमाएं तोड़कर रख दी हैं. हाल ये है कि लोग भी अब अक्षय खन्ना को कॉपी कर रहे हैं. तो फिर अक्षय खन्ना को ऑस्कर दे दो ना...
स्मृति ईरानी ने हिलाई सोशल मीडिया की दुनिया
स्मृति ईरानी की इस इंस्टा स्टोरी ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. फैंस कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने समय निकालकर अक्षय खन्ना की फिल्म को देख लिया है और फिल्म में उनको रणवीर सिंह से ज्यादा अक्षय का काम पसंद आया है. अब स्मृति ईरानी की ये स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. स्मृति ईरानी के अलावा और भी कई सितारे अब तक फिल्म धुरंधर के बारे में बात कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे मीम्स इस बात का सबूत हैं. सोशल मीडिया ने रातों रात अक्षय खन्ना क बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया है. ये वहीं अक्षय खन्ना हैं जो कि एक समय में बॉलीवुड से गायब हो गए थे.
भाभीजी घर पर है के फैंस के बीच भी मचा कोहराम
फिल्म धुरंधर के हिट होते ही भाभीजी घर पर है के फैंस के बीच भी हंगामा मच गया है. फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना के साथ सौन्या टंडन भी नजर आई हैं. हां जी, यहां हम सौम्या टंडन यानी अनीता भाभी के बारे में बात कर रहे हैं. सौम्या टंडन ने फिल्म ने रहमान डकैत की पत्नी का किरदार निभाया है. फिल्म में सौम्या टंडन ने रहमान डकैत को चांटा मारकर महफिल ही लूट ली है. फैंस सोशल मीडिया पर सौम्या टंडन की खूब तारीफ कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि सौम्या टंडन ने फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग की है. सौम्या टंडन और अक्षय खन्ना ने तो रणवीर सिंह को भी ओवरशेडो कर दिया है.
