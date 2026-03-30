Dhurandhar TV Premiere: 'धुरंधर' को टीवी पर देखने के लिए रहें तैयार, जानें कब और किस चैनल पर आएगी फिल्म?

Dhurandhar on TV: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' इन दिनों सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. इसी बीच फैंस के लिए खुशखबरी आई है क्योंकि फिल्म 'धुरंधर' टीवी प्रीमियर डेट सामने आ गई है.

Dhurandhar TV Premiere Date: बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) साल 2025 में 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था. फिल्म ने भारत से लेकर दुनिया के दूसरे देशों में बंपर कमाई की थी. गौरतलब है कि फिल्म एंटी पाकिस्तान बताते हुए पाकिस्तान समेत गल्फ के देशों में फिल्म 'धुरंधर' को बैन कर दिया गया था. इसके बाद फिल्म ने जबरदस्त कलेक्शन किया था. इसके बाद मेकर्स फिल्म का दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' लेकर आए, जो 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ है. फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छाप रही है. इसी बीच लोगों के लिए गुडन्यूज आई है. दरअसल, फिल्म 'धुरंधर' की टीवी प्रीमियर डेट कन्फर्म हो गई है. अगर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की इस फिल्म को बड़े पर्दे पर नहीं देख पाए तो घर बैठकर छोटे पर्दे पर इसका एंजॉय करने का समय आ गया है.

फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को हुई थी रिलीज

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद 30 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आई थी. अब फिल्म 'धुरंधर' के टीवी पर आने का समय हो गया है. अब घर पर बैठकर इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का आनंद ले सकते हैं. फिल्म 'धुरंधर' 30 मई, 2026 को शाम 7 बजे स्टार गोल्ड पर प्रीमियर होगी. स्टार गोल्ड के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म धुरंधर 2 के टीवी प्रीमियर के अनाउंसमेंट पोस्ट के साथ लिखा है, 'लेडीज एंड जेंटलमैन,अब आ गया है वक्त बिगाड़ने का. आ रहा है धुरंधर का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर, 30 मई, रात 7 बजे, सिर्फ स्टार गोल्ड पर.' आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर' के टीवी प्रीमियर की डेट सामने आते ही लोग एक्साइटेड हो गए हैं.

फिल्म 'धुरंधर' ने किया था इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' की स्टारकास्ट पर नजर डालें तो इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, गौरव गेरा, दानिश पंडोर और सारा अर्जुन जैसे सितारे महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए थे. फिल्म 'धुरंधर' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब 900 करोड़ रुपये तो वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. अगर फिल्म 'धुरंधर' के दूसरे पार्ट फिल्म 'धुरंधर 2' के अब तक के कलेक्शन की बात करें तो 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 850 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हो चुकी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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