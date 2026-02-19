ENG हिन्दी
  • सेट पर Rashami Desai के साथ बदसलूकी करते थे सिद्धार्थ शुक्ला, देते थे ऐसी-ऐसी गालियां... सुनकर कान स...

सेट पर Rashami Desai के साथ बदसलूकी करते थे सिद्धार्थ शुक्ला, देते थे ऐसी-ऐसी गालियां... सुनकर कान से निकल जाए खून!

Rashami Desai Abused By Sidharth Shukla On Set: रश्मि देसाई और दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की लड़ाई नेशनल टीवी पर फैंस ने अच्छे से देखी, लेकिन अब सालों बाद इस पर एक एक्ट्रेस ने प्रतिक्रिया दी है.

By: Kavita  |  Published: February 19, 2026 4:31 PM IST

सेट पर Rashami Desai के साथ बदसलूकी करते थे सिद्धार्थ शुक्ला, देते थे ऐसी-ऐसी गालियां... सुनकर कान से निकल जाए खून!

Rashami Desai Abused By Sidharth Shukla On Set: बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन आज भी कलाकार उनकी बात करते हैं. रश्मि देसाई के साथ सिद्धार्थ शुक्ला का 36 का आंकड़ा रहा है. बिग बॉस 13 में फैंस ने अच्छी तरह इनकी लड़ाई देखी है, जिस वजह से रश्मि देसाई हमेशा ही सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस ने निशाने पर रहती हैं लेकिन अब रश्मि और सिद्धार्थ के विवाद में एक्ट्रेस वैष्णवी मैक्डोनाल्ड ने बड़ा खुलासा किया है, जो दोनों के साथ सीरियल दिल से दिल तक में दिखी थीं. उन्होंने रश्मि को सही और सिद्धार्थ को गलत बताया है.

रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला में कौन सही? एक्ट्रेस ने खोला राज

एक्ट्रेस वैष्णवी मैकडोनाल्ड ने सिद्धार्थ कन्नन को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने रश्मि देसाई (Rashami Desai) और सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के विवाद पर खुलकर अपनी राय रखी है. उन्होंने कहा, 'मैं ये नहीं कहूंगी कि रश्मि पूरी तरह सही है लेकिन वह जिसके साथ भी काम करती है उसके साथ अच्छी इंसान रही है. उसे सबके साथ मिलकर जुलकर रहना आता है. हम साथ रहते थे और साथ ही खाते भी थे. मैंने कभी उसे किसी के साथ बदसलूकी करते हुए नहीं देखा है. वो जो चाहती थी उसे पाने में लग जाती थी लेकिन उसका भी अपना तरीका होता था. मैंने कभी भी गाली गलौज करते हुए नहीं देखा. लेकिन सिद्धार्थ बहुत गंदी गालियां देते थे.'

सिद्धार्थ शुक्ला पर वैष्णवी मैकडोनाल्ड ने दिया बड़ा बयान

वैष्णवी मैकडोनाल्ड ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि जो चीज बिग बॉस में दिखाई जाती है वो बिल्कुल ही उल्टी थी. मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन उस वक्त माहौल ही ऐसा बन गया था जिसमें रश्मि गलत लग रही थी. ऐसा लग रहा था कि वो परेशानियां खड़ी करती थीं, लेकिन ये भी सच है कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते थे. गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते थे. वो रश्मि और जैस्मिन दोनों के दोस्त नहीं रहे. हमेशा ही किसी एक एक्ट्रेस के साथ मिलकर दूसरी एक्ट्रेस को टारगेट करते थे. सेट पर गंदी भाषा का इस्तेमाल करना और रैंगिंग करने जैसी चीजें करते थे.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Rashami Desai Sidharth Shukla Tv Gossip Tv News