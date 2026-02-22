ENG हिन्दी
'अब तो शर्म कर लो...' अपनी शादी की सालगिरह भूलीं दीपिका कक्कड़, अब सुनने पड़ रहे हैं ताने

Dipika Kakar forget her wedding Anniversary: दीपिका कक्कड़ को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है. हाल ही में जब उन्होंने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी है जिसकी वजह से उनको ताने सुनने को मिल गए हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 22, 2026 3:12 PM IST

Dipika Kakar forgets her wedding anniversary: शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim) और दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) टीवी के उन गिनेचुने कपल्स में से एक हैं जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. इसी बहाने से फैंस की रुहान (Ruhaan Ibrahim) से भी मुलाकात हो जाती है. शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ अक्सर फैंस को अपनी लाइफ के अपडेट देते रहते हैं, इस समय रमजान चल रहे हैं. ऐसे में शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ का रमजा स्पेशल ब्लॉग तो आता ही है. इसी बीच शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ के साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसे देखकर फैंस को भी सदमा लग गया है. दरअसल दीपिका कक्कड़ अपनी ही शादी की सालगिरह को भूल बैठी हैं. शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ 22 फरवरी को अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं. ऐसे में जब शोएब इब्राहिम ने दीपिका कक्कड़ ने शादी की तारीख पूछी तो वो बता नहीं पाईं.

शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ पर हंसा परिवार

शोएब इब्राहिम, दीपिका कक्कड़ का ये हाल देखकर चौंक गए. शोएब इब्राहिम ने अपने बेटे से कहा कि वो दीपिका कक्कड़ से कहे कि उनको शर्म करनी चाहिए. रुहान ने अच्छे बच्चे की तरह अपनी मां को कुछ भी कहने से मना कर दिया. जिसके बाद शोएब इब्राहिम ने दीपिका कक्कड़ का खूब मजाक बनाया. परिवार के लोग भी शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ की इस हरकत पर खूब हंसते नजर आए. शोएब इब्राहिम ने दीपिका कक्कड़ से पूछा कि वो अपनी खुद की शादी की सालगिरह कैसे भूल सकती हैं. ये बात सुनकर दीपिका भी शर्म के मारे लाल हो गईं. दीपिका कक्कड़ ने मजाक बना रहे अपने बेटे से नाराज होने की कोशिश की. हालांकि ये नाराजगी भी ज्यादा देर नहीं चली.

बीमार चल रही हैं दीपिका कक्कड़

आपको बता दें कि शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ के सितारे अब भी गर्दिश में हैं. दीपिका कक्कड़ के पेट में गांठ है. अब अपने लिवर के साथ-साथ दीपिका कक्कड़ को इस परेशानी से भी दो चार होना पड़ रहा है. शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ लगातार अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं. फैंस दुआ कर रहे हैं कि जल्द ही शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ की परेशानियां खत्म हो जाएं. कहना गलत नहीं होगा कि दीपिका कक्कड़ की बीमारी के चलते शोएब इब्राहिम अपनी शादी की सालगिरह अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करते. बीता साल शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ के लिए बहुत भारी गया है. यही वजह है जो फैंस भी शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ पर पूरी नजर बनाए रखते हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
