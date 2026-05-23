Dipika Kakar के ससुराल पर टूटा दुखों का पहाड़, Shoaib Ibrahim के पिता ICU में हुए एडमिट...

Dipika Kakar Shoaib Ibrahim father got another stock: शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim) और दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं. ऐसा लगता है कि जैसे शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ को किसी की नजर लगी है. पहले दीपिका कक्कड़ बीमार पड़ गईं. जिसके बाद शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ के परिवार पर एक और पहाड़ टूट पड़ा है. खबर है कि शोएब इब्राहिम के पिता की तबीयत खराब हो गई है. इस बात की जानकारी खुद शोएब इब्राहिम ने दी है. शोएब इब्राहिम ने कुछ समय पहले ही अपनी इंस्टा स्टोरी अपडेट की है. इस स्टोरी पर शोएब इब्राहिम ने लिखा, मेरे पिता को एक बार फिर से स्टोक पड़ा है. आईसीयू में उनको भर्ती करवाया गया है. अगले 24 घंटे मेरे पिता के लिए बहुत भारी होने वाले हैं. कृपया मेरे पिता के लिए दुआ करें. शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ के परिवार से जुड़ी ये खबर सामने आते ही फैंस के बीच खलबली मच गई है. फैंस ने शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ के पिता के लिए दुआ करनी शुरू कर दी है.
कुछ साल पहले भी शोएब इब्राहिम के पिता बीमार पड़ गए थे. इस दौरान दीपिका कक्कड और परिवार के लोगों ने बहुत दुआएं की थी. शोएब इब्राहिम के पिता को ठीक होने में काफी समय लग गया था. एक समय था जब शोएब इब्राहिम के पिता को चले में भी दिक्कत होती थी. हालांकि बाद में शोएब इब्राहिम के पिता ठीक होने लगे थे. अब फिर से शोएब इब्राहिम के पिता की तबीयत खराब हो गई है. पोस्ट देखकर ही पता चल रहा है कि शोएब इब्राहिम अपने पिता को लेकर कितने परेशान हैं.
शोएब इब्राहिम के पिता के अलावा दीपिका कक्कड़ भी ठीक नहीं हैं. कुछ समय पहले ही दीपिका कक्कड़ ने खुलासा किया था कि उन्हें कैंसर हो गया है. इलाज करवाने के दौरान दीपिका कक्कड़ ने बहुत दर्द झेला था. बावजूद इसके दीपिका कक्कड़ पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाईं. दीपिका कक्कड़ अपने ब्लॉग्स के जरिए फैंस को हैल्थ अपडेट देती रहती हैं. कुछ समय पहले ही दीपिका कक्कड़ ने अपने दर्द का इजहार फैंस के सामने किया था. बीमार होने की वजह से दीपिका कक्कड़ अपने बेटे का भी ध्यान नहीं रख पा रही हैं. इस बात का अफसोस दीपिका कक्कड़ को अक्सर खाए जाता है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…