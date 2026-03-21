Eid 2026: ईद आते ही दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम पर चढ़ा रोमांस का बुखार, छत पर जाकर देखा चांद...

Dipika Kakar Shoaib Ibrahim Eid: ईद के मौके पर शोएब इब्राहिम ने कुछ समय पहले ही अपना लेटेस्ट ब्लॉग शेयर किया है. इस दौरान शोएब इब्राहिम अपनी पत्नी दीपिका कक्कड़ के साथ समय बिताते नजर आए. अब इन दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Dipika Kakar Shoaib Ibrahim gets romantic during Eid celebrations: शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim) और दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) टीवी के उन कपल्स में से एक हैं जो फैंस के दिलों पर राज करते हैं. भले ही समाज का एक तबका उनको पसंद न करता हो, बावजूद इसके ये दोनों अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं. अब तो उनका बेटा रुहान (Ruhaan Ibrahim) भी बड़ा होने लगा है. ऐसे में शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ के पास एक दूसरे को देने के लिए समय मिलने लगा है. वरना एक समय था जब दीपिका कक्कड़ रूहान के ही आगे-पीछे नाचती रहती थीं. वैसे बीते एक महीने से शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ रमजान में व्यस्त चल रहे थे. हालांकि इस दौरान भी शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ ने ब्लॉग बनाना बंद नहीं किया था. इसी बीच शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ ने एक और ब्लॉग शेयर करके सनसनी मचा दी है. कुछ समय पहले ही शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ ने ईद स्पेशल वीडियो फैंस के साथ साझा किया है. इस वीडियो में शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ परिवार के साथ ईद का चांद देखते नजर आ रहे हैं.

ईद पर शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ ने चुराए खास पल

वायरल हो रहे वीडियो में शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ परिवार के साथ पहले छत पर गए. सारे रिश्तेदारों के साथ मिलकर शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ ने रूहान को चांद दिखाया. चांद का नजारा मिलते ही शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ को रोमांस करने का मौका मिल गया. इस दौरान शोएब इब्राहिम कैमरे के सामने दीपिका कक्कड़ का माथा चूमते नजर आए. वहीं दीपिका कक्कड़ ने भी शोएब इब्राहिम को अपने गले लगा लिया. एक लंबे समय बाद शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ एक दूसरे के साथ ऐसे रोमांस करते नजर आए. बीते एक साल से तो दीपिका कक्कड़ अपने कैंसर से ही परेशान हैं.

फैंस दे रहे हैं शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ को ईद की बधाई

शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ को साथ देखकर उनके फैंस भी इमोशनल हो गए हैं. इस खास मौके पर फैंस भी शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ को ईद की बधाई दे रहे हैं. फैंस का कहना है कि शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ की जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे. गौरतलब है कि दीपिका कक्कड़ के बीमार होने के बाद से ही उनके फैंस काफी परेशान हैं. वहीं शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ के लिए भी ये समय थोड़ा चैलेंजिंग है. बावजूद इसके शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ खुश होने के छोटे छोटे मौके तलाश ही लेते हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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