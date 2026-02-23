Dipika Kakar को लिवर कैंसर के बाद हुई पेट में गंभीर बीमारी, अस्पताल में फिर एडमिट होने की आई नौबत...

Dipika Kakar Diagnosed With Stomach Cyst: दीपिका कक्कड़ ने खुलासा किया कि उन्हें नई बीमारी हो गई है, जिस वजह से अब उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा. बता दें कि एक्ट्रेस का लिवर कैंसर ट्रीटमेंट अभी चल रहा है.

Dipika Kakar Diagnosed With Stomach Cyst: टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ लिवर कैंसर ट्रीटमेंट से गुजर ही रही हैं, जिस वजह से एक्ट्रेस को कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है. दीपिका अपनी हेल्थ से जुडा हर अपडेट सोशल मीडिया पर देती रहती हैं लेकिन अब एक्ट्रेस को एक और गंभीर बीमारी हो गई है और इसके लिए भी एक्ट्रेस को 3-4 दिन अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा. इस बात का खुलासा दीपिका ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में किया है. इस दौरान एक्ट्रेस ने अपनी नई बीमारी का खुलासा भी किया है. दीपिका ने डॉक्टर से हुई बातचीत डीटेल में बताई है.

दीपिका कक्कड़ को हुई नई बीमारी

दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) के पति और एक्टर शोएब इब्राहिम ने लेटेस्ट व्लॉग में बताया कि दीपिका को दो तीन दिनों से पेट दर्द हो रहा था और तब उन्होंने डॉक्टर से जांच करवाई तो उसमें खुलासा हुआ कि एक्ट्रेस के पेट में सिस्ट है. शोएब ने कहा कि आज फिर से अस्पताल जाना पड़ा. कल तक सब कुछ सही चल रहा था. दीपिका के पेट में दो दिन से दर्द हो रहा था. बीती रात दर्द तेज हो गया तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा. वहां सीटी स्कैन की सलाह मिली और उसमें छोटी सी सिस्ट नजर आई, जो करीबन 1.3 सेंटीमीटर की है. ये छोटी है लेकिन दीपिका के पेट के दर्द ने चिंता में डाल दिया था.

अस्पताल में भर्ती होंगी दीपिका कक्कड़

इसके बाद व्लॉग में दीपिका बात करती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर ने कहना है कि कंधे का दर्द सिस्ट की वजह से नहीं है. शोएब इब्राहिम भी आगे कहते हैं कि सिस्ट के अलावा बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है. हमने पहले दिसंबर में पेट का स्कैन करवाया था तब सिस्ट नहीं थी. AFP भी बढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ चिंताजनक नहीं है. शोएब के बाद दीपिका ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि डॉक्टर ने दीपिका का ईलाज करने का फैसला किया है और इसमें कोई बड़ी सर्जरी नहीं होने वाली है. ये छोटी सी प्रक्रिया है, जिसमें गांठ को खत्म करने की कोशिश करेंगे.

दीपिका कक्कड़ के भावुक शब्द

इसी व्लॉग में दीपिका बताती हैं कि उन्हें तीन चार दिन के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा. मंगलवार को ये प्रक्रिया होगी. दीपिका लास्ट में ये भी बोलती हैं, 'जिंदगी में एक पल में सब बदल जाता है. कल हम हंस रहे थे और आज हम अस्पताल में हैं. लेकिन शुक्र है कि सब जल्द ही पता चल गया. ये 2 सेंटीमीटर के अंदर है और इसका ईलाज हो सकता है.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

