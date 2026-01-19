कौन है Dipika Kakar की सौतन? पति शोएब की 'पहली पत्नी' की वजह से होते हैं खूब झगड़े, एक्ट्रेस ने किया शॉकिंग खुलासा

Dipika Kakar Fight With Husband Shoaib Ibrahim: दीपिका कक्कड़ ने हाल ही में अपने पति शोएब इब्राहिम से आए दिन होने वाले झगड़े की वजह का खुलासा किया है और बताया कि वह खुद को एक्टर की दूसरी पत्नी मानती हैं.

Dipika Kakar Fight With Husband Shoaib Ibrahim: दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम टीवी जगत के स्टार कपल हैं. दीपिका और शोएब अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोशल मीडिया पर खुलकर बात करते हैं. वह अपने व्लॉग के जरिए डेली लाइफ के बारे में फैंस को बताते रहते हैं. इतना ही नहीं, दोनों अपने बीच की परेशानियों के बारे में भी फैंस को बताने में नहीं कतराते हैं. अब दीपिका कक्कड़ ने शोएब की पहली पत्नी के बारे में खुलासा किया है, जिस वजह से उनके बीच काफी ज्यादा झगड़े भी होते हैं. आइए आपको बताते हैं कि दीपिका कक्कड़ ने क्या बताया है.

दीपिका कक्कड़ ने दूसरी पत्नी पर की ये बात

एक्ट्रेस रश्मि देसाई अपना पॉडकास्ट 'रश्मि के दिल से दिल तक' शुरू कर चुकी है, जिसमें एक्ट्रेस कई टीवी स्टार्स से बातचीत करती दिख रही हैं. रश्मि के पॉडकास्ट में दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) अपने पति शोएब इब्राहिम के साथ पहुंचीं. इस दौरान रश्मि ने सामने दीपिका ने खुलासा किया कि वह शोएब की पहली पत्नी नहीं हैं. शोएब की पहली पत्नी कोई ओर है, जिस वजह से दोनों के बीत काफी विवाद भी होता है. दीपिका से जब पूछा गया कि शोएब की पहली पत्नी कौन है? तब एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उनकी पहली पत्नी कोई और नहीं बल्कि शोएब का फोन है.

शोएब इब्राहिम से क्यों लड़ती हैं दीपिका कक्कड़

इस पॉडकास्ट में रश्मि देसाई ने दीपिका के साथ एक गेम खेला, जिसमें एक्ट्रेस से पूछा गया कि उनके और शोएब के बीच किस बात पर सबसे ज्यादा झगड़ा होता है? तो एक्ट्रेस ने बिना देर किए बताया कि फोन के वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा होता है. दीपिका ने कहा, 'हमारे बीच फोन को लेकर बहुत झगड़ा होता है. ये सुनने बहुत अजीब है लेकिन सच है कि शोएब को फोन का एडिक्शन है और इसी वजह से मैं फोन को उनकी पहली पत्नी मानती हूं. मैं खुद को दूसरी पत्नी कहती हूं. मैं निक्कू को भी यही बोलती हूं कि पहली पत्नी लेकर आजा. हमारी बहुत लड़ाइयां इनके फोन की वजह से होती रहती हैं. जो भी लोग इन्हें फॉलो करते हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं कि फोन की वजह से कितना झगड़ा होता है.'

कैसे हुई दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम की मुलाकात

बता दें कि दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम की पहली मुलाकात सीरियल ससुराल सिमर का के सेट पर हुई थी. दोनों की लव स्टोरी यहीं से शुरू हुई. इसके बाद दोनों ने साल 2018 में शादी कर ली. दीपिका ने शोएब से शादी करने के लिए अपना धर्म तक बदल लिया. आज दोनों अपनी मैरिड लाइफ में खुश हैं.

