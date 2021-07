Disha Parmar ने महाराष्ट्रियन दुल्हन बनकर Rahul Vaidya संग की पूजा, गुलाबी साड़ी में फ्लॉन्ट किया मंगलसूत्र Disha Parmar photo as Maharashtrian Bride goes viral with Rahul Vaidya: बिग बॉस 14 फेम राहुल वैद्य और दिशा परमार की शादी का जश्न अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब एक लेटेस्ट तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें एक्ट्रेस महाराष्ट्रियन दुल्हन बनी पूजा करती दिख रही हैं।