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YRKKH: दिशा के गंभीर आरोप के बाद बिखरा पोद्दार परिवार, क्या अरमान हमेशा के लिए अभिरा और बेटियों को लेकर छोड़ देगा घर?

YRKKH: दिशा ने अरमान पर हाथ उठाने का झूठा आरोप लगाया है, जिसके बाद दादी सा समेत पूरा परिवार अरमान के खिलाफ हो गया. अपनों के इस बर्ताव से टूटकर अरमान पोद्दार हाउस छोड़ने का बड़ा फैसला लेने जा रहा है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 8, 2026 2:14 PM IST
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क्या अरमान छोड़ देगा घर?

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में इन दिनों हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. कहानी में एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां रिश्तें पूरी तरह बिखरती नजर आ रही है. दिशा के एक नए और सनसनीखेज आरोप ने पूरे पोद्दार परिवार की नींव हिला दी है. दिशा ने सरेआम अरमान पर हाथ उठाने का गंभीर आरोप मढ़ दिया है, जिसके बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है.

अरमान पर लगे झूठे आरोप

जैसे ही दिशा ने अरमान पर मारपीट का इल्जाम लगाया, पूरा पोद्दार परिवार बिना सच जाने अरमान के खिलाफ उठ खड़ा हुआ. घर का हर सदस्य अरमान को ही कसूरवार मान रहा है और उस पर दबाव बना रहा है कि वो अपनी गलती माने और दिशा से हाथ जोड़कर माफी मांगे. लेकिन अरमान अपने आत्मसम्मान से समझौता करने को तैयार नहीं है. वो बार-बार चीख-चीख कर कह रहा है कि उसने कुछ गलत नहीं किया.

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अरमान का टूटा दिल

अरमान ने देखा कि उसका अपना खून और उसका पूरा परिवार उस पर भरोसा करने के बजाय एक बाहरी लड़की की झूठी बातों में आ गया है, तो वो अंदर से पूरी तरह टूट गया. गुस्से, बेबसी और गहरे दुख में आकर अरमान ने दीवार पर टंगी पोद्दार परिवार की हंसती-खेलती तस्वीर को फाड़ डाला. यह मंजर चीख-चीख कर बयां कर रहा था कि अरमान के दिल में अपनों के लिए कितनी कड़वाहट और निराशा भर चुकी है.

संकट की घड़ी में ढाल बनी अभिरा

इस मुश्किल वक्त में अभिरा एक बार फिर अरमान की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई है. जहां एक तरफ पूरा घर अरमान को कटघरे में खड़ा कर रहा है, वहीं अभिरा चट्टान की तरह अपने पति के पीछे खड़ी है. अभिरा को अरमान की सच्चाई पर पूरा भरोसा है, इसलिए उसने फैसला कर लिया है कि चाहे जो हो जाए, वो हर कदम पर अरमान का हाथ थामे रखेगी.

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क्या बिखर जाएगा पोद्दार परिवार?

दूसरी ओर, दादी सा का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है और वो अब भी दिशा की ही बातों को सच मान रही हैं. माना जा रहा है कि दादी सा अरमान को सजा देने के लिए कोई बहुत कड़ा कदम उठा सकती हैं. लेकिन लगातार मिल रहे धोखे और अपमान से तंग आकर अरमान ने पोद्दार हाउस को हमेशा के लिए अलविदा कहने का मन बना लिया है. वो अभिरा, मायरा और मुक्ति को लेकर इस नफरत भरे घर से दूर एक नई दुनिया बसाने की तैयारी में है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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