Divyanka Tripathi के बेबी शॉवर पर पति विवेक ने लुटाया प्यार, धड़ल्ले से वायरल हो रही है वीडियो...

Divyanka Tripathi Baby Shower: टीवी की जानीमानी अदाकारा दिव्यांका त्रिपाठी (Divyanka Tripathi) इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को जी रही हैं. 19 मार्च 2026 को दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया (Vivek Dahiya) ने ऐलान किया था कि वो माता पिता बनने वाले हैं. दिव्यांका त्रिपाठी ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की थीं जिसमें वो बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं थी. दिव्यांका त्रिपाठी की प्रेग्नेंसी की खबर सामने आते ही फैंस के बीच हंगामा मच गया था. जिसके बाद बदाई देने वालों ने दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया के यहां लाइन लगानी शुरू कर दी थी. इसी बीच दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया एक बार फिर से छा गए हैं. हाल ही में दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने अपने घर पर एक बेबी शॉवर का आयोजन किया है. इस दौरान दिव्यांका त्रिपाठी पर विवेक दहिया जमकर प्यार लुटाते नजर आए. वायरल हो रहे वीडियो में विवेक दहिया के परिवार के लोग दिव्यांका त्रिपाठी के साथ जश्न मनाते नजर आ रहे हैं. वहीं दिव्यांका त्रिपाठी के चेहरे पर दिख रहा नूर भी कमाल लग रहा है. दिव्यांका त्रिपाठी को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो अपनी प्रेग्नेंसी को कितना इंजॉय कर रही हैं.
जुड़वां बच्चों की मां बनेंगी दिव्यांका त्रिपाठी
पैरेट ग्रीन कलर की साड़ी में दिव्यांका त्रिपाठी कमाल लग रही हैं. वहीं दिव्यांका त्रिपाठी के सिर पर रखी लाल की चुनरी उनका लुक निहार रही है. गौरतलब है कि दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया जल्द ही ट्विन्स बच्चों का स्वागत करने वाले हैं. कुछ समय पहले ही दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने इस बात का खुलासा किया. अब तो फैंस भी इंतजार कर रहे हैं कि वो कब दिव्यांका त्रिपाठी के बच्चों को अपनी नजरों से देख पाएंगे. एक समय ऐसा भी था कि आए दिन दिव्यांका त्रिपाठी के प्रेग्नेंसी की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है.
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दिव्यांका त्रिपाठी ने टीवी से बना रखी है दूरी
आपको बता दें कि दिव्यांका त्रिपाठी ने एक लंबे समय से टीवी से दूरी बना रखी है. ये हैं मोहब्बतें के खत्म होने के बाद दिव्यांका त्रिपाठी ने किसी भी बड़े शो में काम नहीं किया है. मां बनने के बाद दिव्यांका त्रिपाठी के कमबैक के चांस और भी कम हो गए हैं. ऐसे में टीवी पर दिव्यांका त्रिपाठी को देखने के लिए फैंस अब और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. फिलहाल तो दिव्यांका त्रिपाठी अपनी जिंदगी के बेहतरीन पलों को पति के साथ बिताने में व्यस्त चल रही हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
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