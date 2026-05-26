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शादी के 10 साल बाद Divyanka Tripathi के घर गूंजी किलकारी, जुड़वां बेटों को दिया जन्म; अनाउंसमेंट का अंदाज जीत लेगा दिल

Divyanka Tripathi और Vivek Dahiya के घर शादी के 10 साल बाद किलकारी गूंजी हैं. कपल ने जुड़वां बच्चों का स्वागत किया है.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 26, 2026 12:15 PM IST
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दिव्यांका त्रिपाठी ने जुड़वां बच्चों को दिया जन्म

Divyanka Tripathi Gave Birth To Twin Sons: टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस और सबके चहेते कपल दिव्यांका त्रिपाठी (Divyanka Tripathi) और विवेक दहिया (Vivek Dahiya) के घर खुशियों का डबल धमाका हुआ है. एक्ट्रेस ने शादी के 10 साल बाद जुड़वां बेटों को जन्म दिया है, जिसके बाद से ही है दहिया और त्रिपाठी परिवार में जश्न का माहौल है. वहीं जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर आई दोनों के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा सेलेब्स से लेकर कपल के चाहने वालों तक बधाई दे रहे हैं. हालांकि, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है वो है विवेक का बेबी बॉय की एनाउंसमेंट का स्टाइल जो अब वायरल हो रहा है.

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Sadhna Mishra

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मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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