Divyanka Tripathi slams trolls Who asking For Pregnency: टीवी की मशहूर अदाकारा दिव्यांका त्रिपाठी (Divyanka Tripathi) उन सेलेब्स में एक हैं जो कि अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोल होती रहती हैं। कई बार तो दिव्यांका त्रिपाठी ट्रोलिंग का करारा जवाब भी दे चुकी हैं। उसके बाद भी ट्रोलर्स दिव्यांका त्रिपाठी का पीछा छोड़ने के लिए राजी नहीं हैं। एक बार फिर से दिव्यांका त्रिपाठी ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ गई हैं। बीते कुछ समय से लोग दिव्यांका त्रिपाठी के मोटापे का मजाक बना रहे हैं। लोग दिव्यांका त्रिपाठी से पूछ रहे हैं कि क्या वो मां बनने वाली हैं। हाल तो ये हो चुका है कि लोगों ने सोशल मीडिया पर दिव्यांका त्रिपाठी की मजाक भी बनानी शुरू कर दी है। हेटर्स की ये हरकत दिव्यांका त्रिपाठी को जरा भी पसंद नहीं आई है। Also Read - TV में नाम कमाने से पहले ब्यूटी कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन चुकी हैं ये 11 हसीनाएं, बाली उमरिया में रचा इतिहास

दिव्यांका त्रिपाठी ने बिना देर किए ट्रोलर्स को करारा जवाब दे डाला है। कुछ समय पहले ही दिव्यांका त्रिपाठी ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की है। अपनी लेटेस्ट पोस्ट में दिव्यांका त्रिपाठी ने लिखा, 'मैं इस समय जमकर डांस कर रही हूं। मेरे पेट फ्लैट नहीं है। अब दोबारा मुझसे मत पूछना कि मैं प्रेग्नेंट हूं क्या? मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि मैं मोटी हूं। पहले ट्रोलिंग होने के बाद मैं अपनी पोस्ट को डिलीट कर देती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप सभी लोगों को अपनी घटिया सोच बदलनी पड़ेगी।' Also Read - दिव्यांका त्रिपाठी से पहले इन 9 हसीनाओं के लिए आफत बना 'मोटापा', उड़ी प्रेग्नेंसी की अफवाह

अपने हेटर्स को बेवकूफ समझती हैं दिव्यांका त्रिपाठी

आगे दिव्यांका त्रिपाठी ने लिखा, 'मुझे अब लोगों के घटिया कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बॉडी वेट को एक इश्यू बना दिया गया है। ये वहीं लोग है जो मोटापे में मेरे से भी आगे चल रहे हैं। कुछ बेवकूफ लोग लिखने से पहले एक बार जरा भी नहीं सोचते हैं। मुझे ऐसे लोगों पर हंसी आ रही है। मैं खुलकर जिंदगी जीना चाहती हूं।'

Advertisement

देखें दिव्यांका त्रिपाठी की पोस्ट -

View this post on Instagram A post shared by Divyanka Tripathi Dahiya (@divyankatripathidahiya)

View this post on Instagram A post shared by Divyanka Tripathi Dahiya (@divyankatripathidahiya)

कई हेटर्स को ब्लॉक कर चुकी हैं दिव्यांका त्रिपाठी

दिव्यांका त्रिपाठी ने दावा किया है, 'मैंने बहुत से लोगों को ब्लॉक मारा है जिनका दिमाग गंदा है। अगर आप लोग गंदे हैं तो मैरे अंदर के डेविल भी अभी जिंदा है।' Also Read - घर संभालने के लिए वेटर बनी थीं रुपाली गांगुली, इन TV सितारों ने भी पेट पालने के लिए किये थे छोटे-मोटे काम