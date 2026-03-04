TV Celebs Holi: होली के रंग में डूबे गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोला ने किया खुल्लम खुल्ला रोमांस, पति की गोद में झूमीं दिव्यांका

TV Celebs Holi Celebration 2026: टीवी इंडस्ट्री के स्टार कपल ने धूमधाम से होली खेली. होली के मौके पर कई कपल ने रोमांटिक अंदाज में रंगों से खेलते दिखे. सोशल मीडिया पर स्टार्स की फोटोज वायरल हो रही हैं.

TV Celebs Holi Celebration 2026: होली की धूम इंडस्ट्री में काफी ज्यादा देखने के लिए मिली. 3 अप्रैल को इंडस्ट्री में एक बड़ी पार्टी हुई, जिसमें तमाम टीवी स्टार्स ने जमकर होली खेली, लेकिन इसके अलावा भी कई टीवी स्टार्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने फैंस को होली की बधाई दी है. सोशल मीडिया पर टीवी स्टार्स अपने होली पोस्ट के वजह से काफी तारीफ बटोर रहे हैं. कई स्टार्स ने अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक फोटोज शेयर कर होली पर फैंस को सरप्राइज दिया है. आइए आपको सेलेब्स के पोस्ट दिखाते हैं.

दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया

दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया टीवी के स्टार कपल है और इस कपल ने होली पर काफी मस्ती की. होली सेलिब्रेशन में विवेक अपनी पत्नी दिव्यांका को गोद में उठाकर रोमांटिक अंदाज में दिखे. कपल की फोटोज को काफी पसंद किया जा रहा है.

आकांक्षा चमोला गौरव खन्ना

आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना काफी चर्चा में बने हुए हैं. बिग बॉस के बाद से ही ये कपल किसी न किसी वजह से सुर्खियां बटोर लेता है. होली के मौके पर भी आकांक्षा और गौरव का रोमांस जारी रहा. होली पार्टी में दोनों ही एक दूसरे में डूबे दिखे. कपल ने ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं.

अंकिता लोखंडे और विक्की जैन

इस लिस्ट में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन का नाम भी शामिल है. दोनों टीवी इंडस्ट्री के होली पार्टी में खूब मस्ती करते दिखे. इसके अलावा अंकिता ने अपने घर पर भी होली खेली. एक्ट्रेस ने ढेर सारी होली सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की हैं.

इशिता दत्ता वत्सल सेठ

इशिता दत्ता और वत्सल सेठ का होली सेलिब्रेशन भी शानदार रहा. इशिता और वत्सल ने अपने बच्चों के साथ धूमधाम से ये त्योहार मनाया. इस मौके पर कपल का रोमांटिक अंदाज भी देखने के लिए मिला.

रवि दुबे सरगुन मेहता

रवि दुबे और सरगुन मेहता टीवी के स्टार कपल हैं, जो अपनी प्राइवेट लाइफ को बाहर आने नहीं देते हैं. रवि और सरगुन ने होली के मौके पर ढेर सारी फोटोज शेयर कीं. इस फोटोज में कपल का रोमांटिक अंदाज हर किसी को पसंद आया.

देवोलीना भट्टाचार्जी शहनवाज शेख

देवोलीना भट्टाचार्जी ने अपने मुस्लिम पति शहनवाज शेख के साथ होली खेलती नजर आईं. एक्ट्रेस ने होली सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें देवोलीना और शहनवाज के साथ उनका बेटा भी नजर आया.

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की होली इस बार काफी खास रही. कपल ने रंगों से दूर अपनी होली को वेकेशन के नाम किया. इस वक्त तेजस्वी और करण दोनों रोमांटिक वेकेशन पर हैं. यहां से कपल की समंदर किनारे फोटोज सामने आ चुकी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

