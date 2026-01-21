Naagin 7: सेट पर Ekta Kapoor का नया फरमान, TRP के लिए चली ऐसी चला; सुनकर नागिन Priyanka को भी लगेगा झटका

Naagin 7 New Update: एकता कपूर के सीरियल नागिन 7 से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है. नागिन 7 के सेट पर एकता कपूर ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे शो की टीआरपी यकीनन बढ़ेगी.

Naagin 7 New Update: टीवी सीरियल नागिन 7 ने आते ही तहलका मचा दिया है. प्रियंका चाहर चौधरी को नागिन अवतार में फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. पहले ये शो ट्रोल हो रहा था लेकिन जैसी ही एकता कपूर का ये सीरियल टेलीकास्ट हुआ तो टीआरपी में छा गया. इस सीरियल ने आते ही अनुपमा को पीछे छोड़ दिया है. सीरियल की रेटिंग को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए अब एकता कपूर ने सेट पर नया फरमान सुनाया है, जो फैंस को भी ज्यादा पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये भी सच है कि एकता कपूर का ये फैसला रेटिंग बढ़ाने का जरूर काम करेगा. आइए आपको इस नए फरहान के बारे में बताते हैं.

नागिन 7 के सेट पर बड़ा फैसला

नागिन 7 (Naagin 7) के सेट पर एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने ऐसा फैसला लिया है, जिससे स्टार कास्ट को बड़ा झटका लगेगा. इस फैसले को जानकर फैंस भी उदास हो जाएंगे. अब तक स्टार कास्ट सेट से जुड़ी चीजें फैंस को दिखा रहे थे. समय समय पर सेट से जुड़ा कोई न कोई वीडियो और फोटो सामने आ रहा था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. एकता कपूर ने नागिन 7 के सेट पर फोन की एंट्री पर रोक लगा दिया है. यानी नागिन 7 के सेट पर अब किसी को भी फोन के इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एकता कपूर ने नागिन 7 के सेट पर नो-फोन पॉलिटी लागू कर दी है, जिसके बाद अब कोई भी कलाकार या फि क्रू का मेंबर सेट पर फोन इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.

एकता कपूर के इस फैसला का क्या होगा असल

एकता कपूर से पहले कई टीवी सीरियल के सेट पर ऐसे फैसले लिए गए हैं, जिसका कारण सीरियल के बड़े ट्विस्ट को लीक होने से रोकना होता है. सेट पर अगर फोन का इस्तेमाल स्टार्स नहीं करेंगे तो फैंस को शो के छोटे छोटे अपडेट्स नहीं मिलेंगे. इस वजह से वीकेंड पर टेलीकास्ट होने वाले एपिसोड के लिए दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट का लेवल हाई रहेगा. ऐसे में शो की रेटिंग में भी इजाफा होगा. एकता कपूर सीरियल की छोटी से छोटी जानकारी भी लीक होने से रोकना चाहती हैं.

नागिन 7 में आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट

बता दें कि नागिन 7 में अब नया ट्विस्ट आने वाला है. मेकर्स नागिन और ड्रैगन का युद्ध दिखा चुके हैं और अब सबकी नजर नागिन अनंता के इंतकाम की कहानी पर है. नागिन सूरी परिवार से अपने खानदान की हत्या का बदला लेने आएगी. वह अपने दुश्मनों को एक एक करके मारेगी. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

