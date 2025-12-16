Naagin 7: जो अपने हुस्न से करती है शिकार, वो आई है फिर एक बार, 'नागिन 7' ने नए प्रोमो ने लगाई आग! आपने देखा?

Naagin 7 की लीड एक्ट्रेस से जब से पर्दा उठा है दर्शक के प्रीमियर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. इसी बीच मेकर्स ने शो का नया प्रोमो वीडियो जारी किया है, जो सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है.

Naagin 7 New Promo Video Viral: 2 सालों के लंबे इंतजार के बाद अब जाकर एकता कपूर (Ekta Kapoor) के सुपरनैचुरल शो 'नागिन' (Naagin 7) के सातवें सीजन का दीदार होने वाला है. ऐसे में इस बार खेल कुछ ज्यादा ही स्पाइसी होने वाला है. लेकिन इस शो के प्रीमियर से पहले मेकर्स ने सीरियल का नया प्रोमो वीडियो (Naagin 7 New Promo Video) जारी किया है, जो दर्शकों की एक्साइटमेंट को सातवें आसमान पर पहुंचाने का काम कर रहा है. लेकिन प्रोमो वीडियो का ट्विस्ट यह नहीं है कि, नागिन लौट आई है, बल्कि यह है कि उसे किस अंदाज में किसने पेश किया है. तो चलिए जानते हैं नया प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर आग क्यों लगा रहा है?

पहली बार हुआ 'नागिन' का ऐसा इंट्रोडक्शन

आपको बता दें कि, 'नागिन' के रहस्य और रोमांच की इस दुनिया का दरवाजा पहली बार कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स' के कंटेस्टेंट्स ने खोला है. इस बार 'लाफ्टर शेफ्स' के सितारों ने जिस अंदाज में 'नागिन' का इंट्रोडक्शन कराया है, उसने फैंस के बीच खलबली मचा दी है. 'नागिन 7' का ये नया प्रोमो वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग रहा रहा है.

असली खेल खेलने आ रही है 'नागिन 7'

सामने आए प्रोमो वीडियो में कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स 2' के सितारों ने एक-एक करके खास अंदाज में टीवी की नई नागिन की पहचान दर्शकों से करवाई. वीडियो में सबसे पहले सांप सीढ़ी के खेल को दिखाया गया है, जिसके बाद एल्विश यादव कहते नजर आते हैं, 'सांप सीढ़ी के का खेल तो आपने खेला ही होगा.' फिर कृष्णा अभिषेक कहते हैं 'मगर आ गई है वो असली खेल खेलने' जिसके बाद प्रियंका चाहर चौधरी का नागिन लुक बड़े ही खास अंदाज में दिखाया जाता है.

करण कुंद्रा और विवियन डीसेना की लाइन ने लगाई आग

वीडियो में आगे आती 'नागिन 6' की नागिन रह चुकी तेजस्वी प्रकाश कि और वह कहती हैं, 'क्योंकि नहीं चुकेगा उसका किया एक भी वार.' लेकिन आग लगाने वाली लाइन तो करण कुंद्रा और विवियन डीसेना बोलते हैं. कुंद्रा को कहते हुए सुना जा सकता है, 'करती है हुस्न से शिकार' फिर विवियन कहते हैं, 'वो आ रही है फिर एक बार...' 'नागिन' का ऐसा परिचय आपने शायद ही पहले कभी देखा हो, यह धमाकेदार प्रोमो वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कब और कहां देख सकते हैं 'नागिन 7'?

'नागिन 7' का ये प्रोमो वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है, लेकिन नागिन से ज्यादा यूजर्स विवियन डीसेना को 'नागिन 7' में देखने के लिए बेताब हो रहे हैं. बता दें कि, 2 साल के लंबे इंतजार के बाद 27 दिसंबर 2025 शनिवार और रविवार रात 8 बजे कलर्स टीवी पर ये प्रीमियर होगा.

