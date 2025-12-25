'हमकों पागल बनाया...', Elvish Yadav-Munawar Faruqui के भाईचारे की फोटो देख क्यों फूटा फैंस का गुस्सा? सुनाई खरी-खोटी

Elvish Yadav Munawar Faruqui Photo: एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. एल्विश यादव ने हाल ही में अपने एनजीओ के जरिए एक परिवार को फैंस से मिलवाया था, जिन्हें अपने बेटे के इलाज के लिए करोड़ों रुपये की जरूरत थी. एल्विश ने उस परिवार की मदद की मांग फैंस से की थी, लेकिन मुनव्वर फारूकी ने सामने आकर एल्विश यादव के एनजीओ को ही फ्रॉड कह दिया था, जिसके बाद ही दोनों की बहस शुरू हो गई. सोशल मीडिया पर एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी के फैंस तक लड़ बैठे थे लेकिन अब दोनों की एक तस्वीर देख फैंस का खून खौल गया है. आइए आपको वो तस्वीर दिखाते हैं.
एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी के बीच सब हुआ ठीक
एल्विश यादव (Elvish Yadav) और मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqui) का विवाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था. हर कोई इस पर अपनी राय भी दे रहा था लेकिन बढ़ते विवाद के बीच एल्विश यादव ने एक ऐसी फोटो शेयर कर दी, जिसे देखकर पहले तो फैंस हैरान रह गए और अब उनका गुस्सा निकल रहा है. एल्विश यादव ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुनव्वर फारूकी संग मस्ती वाली तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में मुनव्वर खड़े हैं और एल्विश पीछे से उनके कंधे पर चढ़ें हुए हैं. यूट्यूबर ने मुनव्वर फारूकी को पीछे से पकड़ भी रखा है. इस तस्वीर में दोनों के चेहरे पर स्माइल है, जिससे साफ है कि दोनों का विवाद अब खत्म हो गया है. इस पोस्ट के साथ एल्विश यादव ने कैप्शन में लिखा, 'नफरत से ऊपर उठो। भाईचारा नफरत से कहीं ऊपर है और हमारे देश को इस समय प्यार की जरूरत है.'
एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी पर निकला फैंस का गुस्सा
एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी के फैंस को ये तस्वीर जरा भी पसंद नहीं आई और इसी वजह से फैंस ने दोनों को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. कई फैंस का मानना है कि वे दोनों अपनी लड़ाई के उन्हें पागल बना रहे थे. एक यूजर ने लिखा, 'सब मिलकर हमको पागल बना रहे हैं.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये लोग पहले व्यूज के लिए लड़ते हैं और फिर जैसे ही इनका काम निकल जाता है तो भाईचारा याद आ जाता है.' इसी तरह एक यूजर ने लिखा, 'बॉलीवुड धर्म बदल देता है.' इसके अलावा हार्ट ने दिल टूटने वाले इमोजी भी भर-भरकर शेयर किए हैं. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
