Elvish Yadav और Rajat Dalal में हुई भिड़ंत, एक-दूसरे का हिसाब करने की कर रहे बात, वीडियो वायरल

Elvish Yadav And Rajat Dalal Video: एल्विश यादव और रजत दलाल ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो शेयर किया है. दोनों के बीच भिड़ंत हो गई है.

एल्विश यादव और रजत दलाल का वीडियो वायरल हो रहा है.

मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल (Rajat Dalal) ने अपने काम से काफी नाम कमाया है. दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती रहती है. अब एल्विश यादव और रजत दलाल के नए वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. दरअसल, दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे को धमकी दी है. इससे पता चल रहा है कि दोनों के बीच विवाद हो गया और वो एक-दूसरे का हिसाब करने की बात कर रहे हैं. आइए देखते हैं कि एल्विश यादव और रजत दलाल ने वीडियो शेयर कर क्या कहा है.

एल्विश यादव और रजत दलाल के वीडियोज ने मचाया हंगामा

रजत दलाल और एल्विश यादव ने अपने-अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर वीडियो शेयर किए हैं. दोनों के वीडियोज सामने आते ही हंगामा मच गया. रजत दलाल ने वीडियो शेयर कर कह, हां भाई एल्विश, 'तेरे सारे लफड़े मैंने ही सुलझवाए हैं और तुझे अगर पंगा लेकर मजा ही लेना है तो इस बार पंगा लेकर सच में मजा ही आ जाएगा. अगर तुझे लग रहा है कि मेरे पास तेरी लोकेशन नहीं है, तो है मेरे पास तेरी लोकेशन. मिलता हूं तुझसे वहां पर, करता हूं हिसाब. अब होगा हिसाब.' इसके बाद एल्विश यादव ने वीडियो शेयर कर कहा,' रजत ने दो-तीन कॉम्प्रोमाइज क्या करवा दिया. अपने आपको बड़ा सरपंच समझ रहा है क्या. तू अपनी लोकेशन भेज. तेरा कॉम्प्रोमाइज मैं करूंगा. अब होगा हिसाब.' बताते चलें कि एल्विश यादव अपने वीडियो में एक मीम दिखाते हैं, जिसे रजत दलाल ने रीपोस्ट किया था. वह इस बात से नाराज आए. उनका कहना था कि इसका क्या मतलब है?

Elvish Yadav vs Rajat Dalal controversy loading pic.twitter.com/9yTQQHLrNe — vedika (@vedikabaisa) June 20, 2026

एल्विश यादव और रजत दलाल के वीडियोज की है ये सच्चाई

एल्विश यादव और रजत दलाल के ऑनलाइन धमकी देने के वीडियोज को सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हंगामा मच गया. दोनों के फैंस हैरान हो गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये आपस में भिड़ गए. हालांकि, एल्विश यादव और रजत दलाल के वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने दिमाग लगाना शुरू किया तो पता चला कि ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि वेब सीरीज 'अब होगा हिसाब' का प्रमोशन कर रहे हैं. दरअसल, एल्विश यादव और रजत दलाल ने अपने-अपने वीडियो में 'अब होगा हिसाब' शब्द का इस्तेमाल किया है. बताते चलें कि मौनी रॉय, शहीर शेख, संजय कपूर, निमृत कौर अहलूवालिया, अविनाश मिश्रा जैसे सितारों से सजी वेब सीरीज 'अब होगा हिसाब' 18 जून को रिलीज रिलीज हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.