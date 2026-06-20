google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • TV
  • Elvish Yadav और Rajat Dalal में हुई भिड़ंत, एक-दूसरे का हिसाब करने की कर रहे बात, वीडियो वायरल...

Elvish Yadav और Rajat Dalal में हुई भिड़ंत, एक-दूसरे का हिसाब करने की कर रहे बात, वीडियो वायरल

Elvish Yadav And Rajat Dalal Video: एल्विश यादव और रजत दलाल ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो शेयर किया है. दोनों के बीच भिड़ंत हो गई है.

WrittenBy
By: Shashikant Mishra | Published: June 20, 2026 5:28 PM IST
Elvish Yadav और Rajat Dalal में हुई भिड़ंत, एक-दूसरे का हिसाब करने की कर रहे बात, वीडियो वायरल

एल्विश यादव और रजत दलाल का वीडियो वायरल हो रहा है.

मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल (Rajat Dalal) ने अपने काम से काफी नाम कमाया है. दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती रहती है. अब एल्विश यादव और रजत दलाल के नए वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. दरअसल, दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे को धमकी दी है. इससे पता चल रहा है कि दोनों के बीच विवाद हो गया और वो एक-दूसरे का हिसाब करने की बात कर रहे हैं. आइए देखते हैं कि एल्विश यादव और रजत दलाल ने वीडियो शेयर कर क्या कहा है.

प्रणित मोरे के शो पर भड़के एल्विश यादव, '370 की बिरयानी' वाले विवादित क्लिप पर कसा तंज, इंटरनेट पर मचा तहलका
Also Read

प्रणित मोरे के शो पर भड़के एल्विश यादव, '370 की बिरयानी' वाले विवादित क्लिप पर कसा तंज, इंटरनेट पर मचा तहलका

एल्विश यादव और रजत दलाल के वीडियोज ने मचाया हंगामा

रजत दलाल और एल्विश यादव ने अपने-अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर वीडियो शेयर किए हैं. दोनों के वीडियोज सामने आते ही हंगामा मच गया. रजत दलाल ने वीडियो शेयर कर कह, हां भाई एल्विश, 'तेरे सारे लफड़े मैंने ही सुलझवाए हैं और तुझे अगर पंगा लेकर मजा ही लेना है तो इस बार पंगा लेकर सच में मजा ही आ जाएगा. अगर तुझे लग रहा है कि मेरे पास तेरी लोकेशन नहीं है, तो है मेरे पास तेरी लोकेशन. मिलता हूं तुझसे वहां पर, करता हूं हिसाब. अब होगा हिसाब.' इसके बाद एल्विश यादव ने वीडियो शेयर कर कहा,' रजत ने दो-तीन कॉम्प्रोमाइज क्या करवा दिया. अपने आपको बड़ा सरपंच समझ रहा है क्या. तू अपनी लोकेशन भेज. तेरा कॉम्प्रोमाइज मैं करूंगा. अब होगा हिसाब.' बताते चलें कि एल्विश यादव अपने वीडियो में एक मीम दिखाते हैं, जिसे रजत दलाल ने रीपोस्ट किया था. वह इस बात से नाराज आए. उनका कहना था कि इसका क्या मतलब है?

एल्विश यादव को मिली जान से मारने धमकी, मैसेज में लिखा- '2 दिन में 10 करोड़ दो वरना गोली मार देंगे'
Also Read

एल्विश यादव को मिली जान से मारने धमकी, मैसेज में लिखा- '2 दिन में 10 करोड़ दो वरना गोली मार देंगे'

एल्विश यादव और रजत दलाल के वीडियोज की है ये सच्चाई

एल्विश यादव और रजत दलाल के ऑनलाइन धमकी देने के वीडियोज को सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हंगामा मच गया. दोनों के फैंस हैरान हो गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये आपस में भिड़ गए. हालांकि, एल्विश यादव और रजत दलाल के वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने दिमाग लगाना शुरू किया तो पता चला कि ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि वेब सीरीज 'अब होगा हिसाब' का प्रमोशन कर रहे हैं. दरअसल, एल्विश यादव और रजत दलाल ने अपने-अपने वीडियो में 'अब होगा हिसाब' शब्द का इस्तेमाल किया है. बताते चलें कि मौनी रॉय, शहीर शेख, संजय कपूर, निमृत कौर अहलूवालिया, अविनाश मिश्रा जैसे सितारों से सजी वेब सीरीज 'अब होगा हिसाब' 18 जून को रिलीज रिलीज हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

Tags:

Up Next

FIFA World Cup 2026: भारतीय मूल के सरप्रीत सिंह ने फीफा में रचा इतिहास, जानें क्या है फुटबॉलर का फैमिली बैकग्राउंड?

Next Story

FIFA World Cup 2026: भारतीय मूल के सरप्रीत सिंह ने फीफा में रचा इतिहास, जानें क्या है फुटबॉलर का फैमिली बैकग्राउंड?