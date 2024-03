बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव बीते काफी दिनों से अलग-अलग विवादों के चलते लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अब एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, नोएडा पुलिस ने 17 मार्च को एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस एल्विश यादव को कोर्ट में पेश किया है। एल्विश यादव को कोर्ट में ले जाने का समय वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि एल्विश यादव को कोबरा कांड में पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है।

एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने एल्विश यादव को कोर्ट में पेश किया है। एल्विश यादव को रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी नोएडा विद्या सागर मिश्रा ने बताया है कि पुलिस ने बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव गिरफ्तार किया है। वहीं, पुलिस ने एल्विश यादव को सूरजपुर के डिस्ट्रिक्ट & सेशन कोर्ट में पेश किया है। एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस तरह से नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को लेकर बड़ी कार्रवाई की है।

#WATCH | YouTuber and Bigg Boss OTT 2 winner Elvish Yadav sent to 14 days of Judicial custody in connection with a case under the Wild Life Protection Act 1972. https://t.co/AQI3a8qQqZ pic.twitter.com/bUnov8As1b

— ANI (@ANI) March 17, 2024