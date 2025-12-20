'लोगों को बस...' Munawwar Faruqui के आरोपों का Elvish Yadav ने दिया करारा जवाब, कहा- 'अपने काम धंधे पर ध्यान दो'

Elvish Yadav का नाम एक बार फिर से विवादों में आता नजर आ रहा है. एल्विश के एक वीडियो को मुनव्वर फारूकी ने स्कैम बताया था, जिसपर अब इंफ्लुएंसर का बयान सामने आया है.

Elvish Yadav Breaks Silence On NGO Scam Allegation: इन दिनों इंटरनेट पर स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqui) और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर एल्विश यादव (Elvish Yadav) के बीच बहस छिड़ी हुई है. हाल ही में एल्विश ने एक वीडियो शेयर कर एक बच्चे के इलाज के लिए 9 करोड़ रुपए की डोनेशन की अपील की थी, जिसे लेकर मुनव्वर ने बिना इंफ्लुएंसर का नाम लिए NGO स्कैम का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही एल्विश यादव के फैंस उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हुआ. इंफ्लुएंसर (Elvish Yadav Video) ने खुद पर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए जवाब दिया है.

क्या है पूरा मामला?

इंफ्लुएंसर एल्विश यादव (Elvish Yadav) ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने फैंस से एक ऐसे परिवार की मदद करने की अपील की थी जिसका बच्चा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी से जूझ रहा रहा है और इलाज के लिए उसे अमेरिका से 9 करोड़ रुपए का महंगा इंजेक्शन मंगवाना पड़ा है. लेकिन जैसे ही एल्विश ने डोनेशन अपील वाली ये वीडियो शेयर की उसे अगले ही दिन स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने उन्हें निशाने पर लेते हुए उनपर आरोप लगाया.

'अगर मुझे पैसे दे रहे हैं तो...'

मुनव्वर फारूकी की उन्हीं आरोपों पर अब एल्विश यादव ने चुप्पी तोड़ी है और एक वीडियो शेयर कर सफाई दी है. एल्विश ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं 'मैं हर जगह देख रहा हूं कि एल्विश (Elvish Yadav) ने तो घोटाला कर दिया, पैसा ले लिया. सबसे पहली बात, मैं किसी की मदद के लिए पैसे नहीं लेता. अगर वो मुझे पैसे दे रहे हैं, तो उन्हें मदद की क्या जरूरत है?'

एल्विश यादव ने धोखाधड़ी के आरोपों का किया खंडन

एल्विश वीडियो में आगे कहते हैं, 'मेरे एक करीबी दोस्त ने बच्चे के लिए मदद मांगी थी.' उन्होंने आगे सवाल करते हुए कहा, 'भला कोई बीमार बच्चे की मदद के लिए किए जा रहे काम को बढ़ावा देने के बदले में अपने दोस्त से पैसे कैसे मांग सकता है. इस मामले में कोई पैसे नहीं मांगेगा खासकर अपने दोस्त से...' एल्विश ने आगे धोखाधड़ी के आरोपों का खंडन करते हुए उसे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बताया.

'अपने काम धंधे पर ध्यान दो'

वीडियो में एल्विश ने बताया कि, एनजीओ की जानकारी, बारकोड और फंड ट्रैकिंग सार्वजनिक रूप से उपलब्झ है. वहां जाकर फंड देने वाला जांच कर सकता है. साथ ही एल्विश ने यह भी कहा कि, कोई घोटाला नहीं है क्योंकि, उन्होंने बच्चे के मेडिकल कागजात, डॉक्टरों के नाम और अस्पताल के पेपर्स देखें हैं, जो असली हैं. एल्विश ने साफ कहा कि, वो धोखाधड़ी में विश्वास नहीं करते, भगवान ने उन्हें बहुत कुछ दिया है. लोगों को बस बहाना चाहिए कि कैसे नीचा दिखाया जाए. अंत में उन्होंने कहा, अपने काम धंधे पर ध्यान दो.

मुनव्वर फारूकी ने क्या आरोप लगाया था?

दरअसल, एल्विश यादव के डोनेशन वाली अपील के अगले ही दिन मुनव्वर फारूकी ने अपनी इस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बिना एल्विश का नाम लिए उनपर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था, 'कुछ एनजीओ चंदा इकट्ठा करने के लिए मशहूर हस्तियों और इंफ्लुएंसर्स को इमोशनल अपील करने के लिए पैसे देते हैं.' हालांकि, इस वीडियो में मुनव्वर ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन कई यूजर्स ने एल्विश के वीडियो के बाद मुनव्वर के इस वीडियो को इंफ्लुएंसर की आलोचना के तौर पर लिया.

