एल्विश यादव को मिली जान से मारने धमकी, मैसेज में लिखा- '2 दिन में 10 करोड़ दो वरना गोली मार देंगे'

'बिग बॉस ओटीटी 2' जीतने वाले यूट्यूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) काफी फेमस हैं. वह कई रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुके हैं. एल्विश यादव अक्सर चर्चा में बने रहते हैं. वह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हालांकि, एल्विश यादव मुसीबत में पड़ गए हैं. दरअसल, उनको जान से मारने की धमकी दी गई है और उनसे 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है. एल्विश यादव से कहा गया है कि अगर उन्होंने ये पैसे नहीं दिए तो गोली मार दी जाएगी. यट्यूबर को मिली धमकी के बाद उनके तमाम चाहने वाले फैंस चिंतित हो गए हैं. फिलहाल, एल्विश यादव ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है. आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है.
यूट्यूबर एल्विश यादव की तरफ से पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि 5 मई को उनके पास विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी. वह ये कॉल उठा नहीं पाए. फिर उनके विदेशी नंबर से व्हाट्सएप मैसज आया. इसमें लिखा था कि दो दिन में 10 करोड़ रुपये वरना गोली मार दी जाएगी. धमकी देने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया जा रहा है. एल्विश यादव की शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है. वहीं, एल्विश यादव के अलावा उनके पिता को भी धमकी वाला मैसेज मिला है. उसमें कहा गया कि अगर दो दिन में रुपये नहीं तो गोली मार देंगे. बताते चलें कि ये पहला मौका नहीं जब एल्विश यादव को धमकी मिली है. इससे पहले उनको धमकी मिली है और यहां तक कि गुरुग्राम में स्थित उनके घर पर गोलियां भी चलाई जा चुकी हैं. इस हमले के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ माना जाता है.
बताते चलें कि एल्विश यादव काफी ज्यादा पॉपुलर हैं. वहीं, उनका नाम विवादों में आ चुका है. साल 2023 में एल्विश यादव एक रेव पार्टी में स्नेक वेनम (सांप का जहर) को लेकर सुर्खियों में आ गए थे. इसके बाद दावा किया गया था कि उस पार्टी में सांपों का जहर इस्तेमाल किया जाता है. इस घटना के बाद एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था. एल्विश यादव के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह 'बिग बॉस ओटीटी 2' समेत पांच रियलिटी शोज के विनर रह चुके हैं. एल्विश यादव कई म्यूजिक वीडियोज में नजर आ चुके हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.