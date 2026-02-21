कैमरे के सामने फीमेल कंटेस्टेंट को नहलाया, उतारी टी-शर्ट, एल्विश यादव के शो में हो रहीं हरकतें देख लोगों का फूटा गुस्सा

पॉपुलर यूट्यूबर और बिग 'बॉस ओटीटी 2' के विनर एल्विश यादव (Elvish Yadav) इन दिनों डेटिंग शो 'एंग्जेड 2' (Engaged 2) को एक्ट्रेस जिया शंकर (Jiya Shankar) के साथ मिलकर होस्ट कर रहे हैं. इस शो के वीडियोज लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इस शो में बोल्ड कंटेंट परोसा जा रहा है और जिसके चलते इसकी जमकर आलोचना हो रही है. शो 'एंग्जेड 2' के वायरल वीडियोज में देखा जा सकता है कि कंटेस्टेंट कैमरे के सामने सारी हदें पार करने में नहीं चूक रहे हैं. कंटेस्टेंट टास्क के दौरान इंटीमेट हो रहे हैं. एल्विश यादव के इस शो के लेटेस्ट वीडियोज में लोगों को कुछ ऐसा दिखा कि मेकर्स को ट्रोल किया जा रहा है.
शो 'एंग्जेड 2' में हो रहे एडल्ट टास्क
ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर बीती 14 फरवरी से डेटिंग शो 'एंग्जेड 2' स्ट्रीम हो रहा है. एल्विश यादव और जिया शंकर के इस शो के आने के बाद से ये सुर्खियां बटोर रहा है. हालांकि, शो के चर्चा में आने का कारण इसमें दिखाया जा रहा एडल्ट कंटेंट है. शो 'एंग्जेड 2' के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिनमें कंटेस्टेंट कैमरे के सामने ऐसे टास्क कर रह हैं जो फैमिली के साथ नहीं देखे जा सकते हैं. शो से जुड़े एक वीडियो में दिखाया गया है कि एक कंटेस्टेंट अपनी फीमेल पार्टनर को कैमरे के सामने नहला रहा है. वह जंजीरों से बंधी है और उसका पार्टनर उसे नहलाकर बॉडी पर लगे कीचड़ को हटा रहा है.
शो 'एंग्जेड 2' को बंद किए जाने की मांग
एल्विश यादव के डेटिंग शो 'एंग्जेड 2' के एक और वीडियो लोगों का दिमाग खराब कर रहा है. इसमें दिखाया गया कि एक टास्क के दौरान एक कंटेस्टेंट अपनी फीमेल पार्टनर की टी-शर्ट को बिना हाथ लगाए मुंह से उतार रहा है. इस तरह से शो 'एंग्जेड 2' में कई ऐसे टास्क हुए हैं जो काफी अश्लील हैं. इस शो से जुड़े वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मेकर्स को निशाना बनाया जा रहा है. वहीं, शो 'एंग्जेड 2' के होस्ट एल्विश यादव को शो के बोल्ड कंटेंट के लिए ट्रोल किया जा रहा है. यहां तक कि शो को बंद करने की मांग की जा रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
